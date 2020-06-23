К Земле несется опасный астероид, который дважды пересечет ее орбиту

Астероид внушительных размеров несется к Земле со скоростью 13 километров в секунду и приблизится к нашей планете уже утром 24 июня.

Небесное тело под названием 441987 2010 NY65 размером 228 километров впервые заметили 14 июля 2010 года. Интересно то, что оборот вокруг Солнца астероид совершает почти за такое же время, что и Земля - 366 дней.

Поэтому в следующий раз его можно будет хорошенько рассмотреть в телескопы уже 25 июня 2021 года.

А вот 24 июня в 09:44 по Киеву астероид разминется с Землей на расстоянии 3,76 миллиона километров, следующая встреча будет еще "холоднее" - ведь к 2021-му 441987 2010 NY65 отдалится от нас на 5,97 миллиона километров.

На схеме, показанной ресурсом In-Space, видно, что 200-метровый объект пересечет орбиту нашей планеты дважды. На фото ниже - орбита Земли обозначена синим, астероида белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Астероид 441987 2010 NY65 (фото: in-space)

К счастью, какая-либо угроза для жизни на Земле маловероятна, но астероид по рамкам NASA все же причисляют к потенциально опасным, за такими ученые следят и изучают всевозможные риски.

Критерии NASA говорят о том, что астероиды диаметром свыше 140 метров и близостью к планете менее 7,5 млн километров несут потенциальную угрозу.

А вот 13 апреля 2029 года произойдет важнейшее для ученых и в то же время очень опасное событие. Астероид диаметром 340 метров под названием Апофис пролетит возле Земли на рекордно минимальном расстоянии - 31 тысяча километров. Это в 12 раз меньше, чем до Луны.

Уже сейчас NASA и космические силы США планируют объединить усилия для усовершенствования способов обнаружения подобных космических объектов и разработки стратегий борьбы с ними.

К слову, ученые нашли астероид абсолютно нового типа.

Читайте также, о том, что открытие ученых про первое свидетельство жизни динозавра в воде может перевернуть мир.