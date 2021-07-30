"Зеленые человечки" в Крыму напали на сестру ведущего "плюсов": не понимала, что происходит

Сестре популярного ведущего "Сніданку з 1+1" Руслана Сеничкина Татьяне пришлось бежать из Крыма после того, как на нее напали "зеленые человечки".

Об этом сам телеведущий рассказал после презентации нового спецпроекта 1+1 "Розділені", в рамках которого собрано 5 авторских мини-фильмов о странах, которые при разных обстоятельствах были разделены, а их части - оккупированы.

По его словам, однажды сестра позвонила ему и рассказала, как с ней повели себя российские оккупанты в начале марта 2014 года.

Руслан Сеничкин с сестрой и племянницей (фото из личного архива ведущего)

Женщина шла на очередное собеседование в поисках работы, и, проходя мимо воинской части, не могла не заметить тех "зеленых человечков" с оружием, в полной экипировке.

Татьяна не понимала, что происходит.

"Возможно, фильм снимают, остановилась, смотрю... Думаю - надо посмотреть новости. Стоило только достать телефон из кармана... И массовка, которая "охраняла" зеленых человечков и их оружие, набросились на меня. Потребовали паспорт - показала. Спросила их документы, увидела лишь уголок паспорта. Спрашиваю, почему красный? И меня начали толкать, пихать, угрожать", - вспомнил слова сестры ведущий.

Через несколько месяцев, когда Татьяна была на сносях, она точно знала, что становиться на учет в связи с беременностью, ни в Севастополе, ни в Крыму - ни за что не будет, ведь во все больницы Севастополя уже завезли врачей с красными паспортами.

"Страх за здоровье младенца и свое пугал. И мы поехали в Черкассы, наверное, навсегда ... " - сказала Татьяна.

Руслан Сеничкин с племянницей (фото из личного архива ведущего)