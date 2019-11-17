В сети безосновательно "наехали" на Зеленского: в чем дело

Владимир Зеленский снова попал в неприятную ситуацию из-за поста в Facebook. Но, как оказалось чуть позже, критика в адрес президента со стороны пользователей соцсетей оказалась необоснованной.

Речь идет о публикации, в которой Зеленский поздравил украинцев с профессиональным праздником режиссеров, звукорежиссеров, операторов, дикторов, ведущих, журналистов, постановщиков и всех тех, кто участвует в процессе создания видео- и радиопередач.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Но в сети же внезапно обрушилась масса критических замечаний из-за того, что 16 ноября якобы празднуется также День морской пехоты Украины, с которым глава государства украинцев не поздравил.

При этом, стоит отметить, что День морской пехоты Украины отмечался 16 ноября лишь до 2018 года, а вот про новую дату - 23 мая (праздник был перенесен тогдашним президентом Петром Порошенко на другую дату - ред.) - комментаторы просто забыли и несправедливо "пристыдили" президента.

Фото: скрин (president.gov.ua)

К слову, граждан, которые "не сориентировались" с новой датой праздника, оказалось довольно много.

Добавим, что в прессе эти упреки из-за "забытого" праздника также нашли отражение.

В СМИ рассказали о критике Зеленского из-за поста в Facebook

Добавим, что в День работников радио, телевидения и связи 16 ноября в комментариях к посту Зеленского юзеры раскритиковали многие украинские СМИ.

Все хорошо. Но есть один минус. У нас на ТВ нет программ, которые рассказывали бы о наших героях. Жизни в армии. Которые бы воспитывали уважать наших героев и солдат. Которые с маленького возраста смотрели и гордились нашими защитниками. Вот на что надо обращать внимание!

Вы забыли написать, что телевидение и радио должны быть объективными и независимыми.

Випуски новин - суцільний жах: впало, вбили, пропали, згоріло, вкрали, зникли, затримали, знайшли (авжеж не золото й не нафту). Невже немає нічогісіньки позитивного в країні? Не будуємо? Не народжуємо? Не виробляємо? Які цілі негативних новин? Де успіхи? Навіщо у молоді формується бажання від'їзжати з України?

Скрин комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)