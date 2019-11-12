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Секс-скандал в Раде: Зеленский сильно разозлился на Яременко

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 18:19
Секс-скандал в Раде: Зеленский сильно разозлился на Яременко
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский был настроен радикально и хотел, чтобы Яременко лишили мандата

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на секс-скандал с нардепом Богданом Яременко и назвал кандидатуры, которое могут заменить его на должности главы комитета. Об этом он сообщил в интервью для издания Liga.net.

Давид Арахамия отметил, что инцидент с Яременко – это последствие постоянной загруженности, в которой живут народные депутаты.

"Инцидент с Яременко – это последствия турборежима. Люди фактически живут в парламенте, личная жизнь отсутствует", - объяснил глава фракции "Слуга народа". Он добавил, что Владимир Зеленский сильно разозлился, узнав о скандале.

"В начале он был сильно радикально настроен, вплоть до сложения мандата. Но это вопрос этического характера. К тому же Яременко объективно сильный дипломат. Больше людей возмутила не переписка, а его последующая реакция. Я в шутку сказал, что инцидент с Яременко – это последствие турборежима", - сказал Арахамия.

Он добавил, что в списке людей, которые могут заменить Яременко на должности главы комитета, фамилий не много.

"В шорт-листе есть три-четыре человека, которых мы можем рассматривать. Лиза Ясько есть, Святослав Юраш, Марина Бардина, Никита Потураев, Мария Мезенцева. Мы сделаем внутренний праймериз, чтобы люди представили свои программы, и фракция определится", - рассказал нардеп.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДавид АрахамияБогдан Яременко
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