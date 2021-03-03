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Зеленский сделал прививку от COVID-19 и показал видео

Автор: Людмила Жукова

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта. Глава государства сделал это в мобильном госпитале №59 в Луганской области.

Видео гарант опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

"Мобильный госпиталь №59 в Луганской области. Как и обещал, вакцинировался вместе с нашими защитниками", - подписал видео глава страны.

Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса

Напомним, что свою вакцину президент получил на территории военного мобильного госпиталя вместе с военными врачами и защитниками Украины, которые выполняют боевые задания на передовой и проходят плановую вакцинацию.

Всем военнослужащим и президенту Украины перед вакцинацией провели осмотр – померили температуру, давление и сатурацию. Перед прививкой президент дал письменное согласие на получение вакцины. Владимира Зеленского предупредили, что может быть побочный эффект – повышение температуры.

Несмотря на то, что Зеленский уже переболел коронавирусом, уровень антител у него очень низкий. Об этом он сам рассказал перед прививкой. Именно поэтому гарант и решился на вакцинацию.

Как мы писали ранее, врач дала разъяснение по поводу вакцинации от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19.

А также рассказывали о том, что врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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