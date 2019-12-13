Зеленский рассмешил ответом Путину о газовом договоре: появилось видео

Владимир Зеленский заявил о готовности подписать договор о транзите газа с РФ. Этот вопрос поднимался на нормандской встрече в Париже 9 декабря с российский президентом Владимиром Путиным в режиме переговоров с глазу на глаз. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1.

Также президент Украины высказался о выгоде транзита для нашего государства, Европейского союза и РФ.

"России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас - труба. В принципе, всем выгодно", - сказал Зеленский.

Вопрос о газе ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук подняла с цитаты Путина "А у нас в квартире газ".

"А у нас газопровод", - ответил Зеленский и добавил: "вот... и в этом балланс".

Зал и ведущая отреагировали на обыгрывание строк известного стихотворения поэта Сергея Михалкова смехом и аплодисментами.

Также Зеленсккий ответил на вопрос, не будет ли газовый войн между Украиной и РФ, как это происходило в разное время при разных президентах, и будет ли наше государство с газом с 1 января 2020-го.

"Мне кажеться, что у нас очень высокий процент того, что у нас будет подписан договор о транзите газа... Я вижу, что сейчас все настроены на то, чтобы его подписать", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что важный вопрос остается относительно терминов контракта.

На уточняющий вопрос, речь идет о 3 ,5 или 10 годах, Зеленский рассказал, что РФ сначала предлагала подписать договор на 1 год, тогда как Украина хочет контракт на 10 лет.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном термине... на 10 годах, очень хочется. Переговоры будут продолжены", - сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что цена на российский газ для Украины не будет политической.

"Это сугубо экономичный вопрос", - заверил Зеленский.

Видео: Транзит газа - Зеленский рассказал о готовности подписать контракт с РФ