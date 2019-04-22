Зеленский для Путина стал смертельным врагом: социолог объяснил почему

Владимир Зеленский после фактической победы на выборах президента Украины 2019 нажил себе смертельного врага в лице президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение высказал известный российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Facebook.

Он отметил, что российская автократия держится на уверенности населения в принципиальной невозможности перемен. А победа Зеленского на президентских выборах в Украине продемонстрировала, что "любой молодой яркий политик может раскатать старого, нудного, надоевшего Путина под орех".

Эксперт уточнил, что это может произойти "если не на демократических выборах, которые пока невозможны, то в сознании избирателей".

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам Эйдмана, ошибочная теза о "безальтернативности" Путина является главным мотивом поддержки власти в РФ.

"И вдруг такой удар из Киева: иное дано, можно сменить власть, вместо Путина может быть кто угодно и ничего страшного не произойдет. Сакральность власти, ее чудо, тайна и авторитет поставлены под сомнение", - написал он.

Владимир Путин (фото:kremlin.ru)

Социолог убежден, что теперь Кремль сконцентрируется на попытках показать, что в Украине "опять ничего не получилось", и Москва будет всячески дестабилизировать ситуацию в Украине и дискредитировать новые власти.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, в команде Зеленского определили внешний курс Украины еще до второго тура президентских выборов. После голосования 21 апреля в команде Зеленского заявили о намерении дальнейшего укрепления отношений со странами Евросоюза.

Как сообщалось ранее, бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине. Украинцы в социальных сетях на это очень бурно отреагировали.

Также мы писали о том, что Зеленского с победой на выборах президента Украины поздравила и Российская православная церковь (РПЦ).