Зеленский прошел тест на коронавирус: есть протокол

Коронавирус в Украине был диагностирован у 1892 человек, из которых 57 пациентов скончались, а 45 уже выздоровели. Среди первых инфицированных в Украине оказался народный депутат Сергей Шахов, который переболел COVID-19 вместе со всей своей семьей.

Кроме того, еще у нескольких народных депутатов был диагностирован коронавирус и после этого тесты прошли многие представители власти, которые контактировали с зараженными. Стало известно, что ПЦР-тесты сделали всему руководству страны, в том числе и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, тесты были сделаны всем депутатам, которые контактировали с Сергеем Шаховым, а также премьер-министру, руководителю Офиса президента и всем его заместителям.

В комментарии для издания "Украинская правда" Тимошенко рассказал, что в Офисе президента разработали "какие-то протоколы" на тот случай, если президент Украины заразится COVID-19.

"Ну понятно, что исполняющего обязанности нет. Ну, может там спикер Рады может как-то выполнять обязанности. Но президент всегда на связи, поэтому я думаю, что, если, не дай Бог, что-то, работа будет происходить в телефонном режиме", - добавил заместитель главы Офиса президента.

Он отметил, что Зеленский ежедневно с утра до вечера находится на Банковой. По поводу протоколов Тимошенко объяснил, что для топ-чиновников не создавали особых условий в больницах и если что-то будет не так, то всех отвезут в Александровскую больницу, так как в Феофании нет инфекционного отделения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве разгорелся скандал из-за VIP-палат для особых пациентов.