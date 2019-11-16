Зеленский попал в скандал из-за поста в Facebook: все подробности

Владимир Зеленский поздравил журналистов, радиоведущих и режиссеров с профессиональным праздником и напоролся на критику
Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook поздравил с профессиональным праздником режиссеров, звукорежиссеров, операторов, дикторов, ведущих, журналистов, постановщиков и всех тех, кто участвует в процессе создания видео- и радиопередач. В сети же отметили, что 16 ноября празднуется также День морской пехоты Украины, с которым Владимир Зеленский украинцев не поздравил.
"Телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни. По каждому теле- и радиопродукта стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Давайте творить изменения в Украине вместе! С праздником!" – написал президент.
Владимир Зеленский поздравил Украинцев (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)
В комментариях президенту напомнили, что сегодня, 16 ноября, также празднуется другой национальный украинский праздник: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "лучше бы воинов-защитников поблагодарил бы".
Ниже стали критиковать украинские СМИ:
Скриншоты (facebook.com/zelenskiy95)
Напомним, что ранее Зеленский подписал ратификацию налогового соглашения с Кипром.