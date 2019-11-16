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Зеленский попал в скандал из-за поста в Facebook: все подробности

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 16:02
Зеленский попал в скандал из-за поста в Facebook: все подробности
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский поздравил журналистов, радиоведущих и режиссеров с профессиональным праздником и напоролся на критику

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook поздравил с профессиональным праздником режиссеров, звукорежиссеров, операторов, дикторов, ведущих, журналистов, постановщиков и всех тех, кто участвует в процессе создания видео- и радиопередач. В сети же отметили, что 16 ноября празднуется также День морской пехоты Украины, с которым Владимир Зеленский украинцев не поздравил.

"Телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни. По каждому теле- и радиопродукта стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности. Давайте творить изменения в Украине вместе! С праздником!" – написал президент.

Зеленский попал в скандал из-за поста в Facebook: все подробности

Владимир Зеленский поздравил Украинцев (скриншот: facebook.com/zelenskiy95)

В комментариях президенту напомнили, что сегодня, 16 ноября, также празднуется другой национальный украинский праздник: "Володимир Зеленський, а ще сьогодні День морської піхоти України", "лучше бы воинов-защитников поблагодарил бы".

Ниже стали критиковать украинские СМИ:

  • Зі святом, тим бльше у 3/4 людей телевізор заміняє мозок і робить чудеса в області оболванювання цілої країни. Відчуваю велике щастя, що не користуюсь плодами праці цих талоновитих команд.
  • Все хорошо. Но есть один минус. У нас на ТВ нет программ, которые рассказывали бы о наших героях. Жизни в армии. Которые бы воспитывали уважать наших героев и солдат. Которые с маленького возраста смотрели и гордились нашими защитниками. Вот на что надо обращать внимание!
  • Вы забыли написать, что телевидение и радо должны быть объективными и независимыми.
  • Випуски новин - суцільний жах: впало, вбили, пропали, згоріло, вкрали, зникли, затримали, знайшли (авжеж не золото й не нафту). Невже немає нічогісіньки позитивного в країні? Не будуємо? Не народжуємо? Не виробляємо? Які цілі негативних новин? Де успіхи? Навіщо у молоді формується бажання від'їзжати з України?

Скриншоты (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, что ранее Зеленский подписал ратификацию налогового соглашения с Кипром.

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