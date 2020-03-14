Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса: все принятые решения

Коронавирус в Украине может обрести эпидемиологический характер, поэтому президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде ограничений по перемещению за границу. Украина через трое суток закрывает авиасообщение с другими странами, и за эти дни украинцы должны вернуться в страну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам в связи с ситуацией с коронавирусом.

"Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение, за это время должны вернуться домой, те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. Они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", – отметил президент.

В случае, если украинцы вернутся на территорию страны в течение трех суток, их не ждет обязательная обсервация.

"Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток. Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию", - добавил президент.

Также президент Украины объявил решение по посещению Украины иностранными гражданами, которые могут являться переносчиками заболевания.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00 часов 01 минуты 16 марта 2020 иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности – представители официальных международных организаций и дипломатических миссий. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", - сообщил глава государства.

Владимир Зеленский также, апеллируя к мировому опыту, посоветовал украинцам не выходить из дома.

"Пожилых людей, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, особенно опыт Китая, где вирус уже существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома", - добавил Зеленский.

Решения по коронавирусу:

Украина закрывает границу для иностранцев.

Будут закрыты пункты пропуска для пассажирского сообщения.

Две недели, начиная с полуночи 16 марта иностранцы не смогут попасть на территорию Украины ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем.

Исключение – иностранцы, которые имеют право на постоянное проживание, например, международных организаций и дипломатических миссий.

Пункты пропуска продолжат работать.

По украинцам, которые сейчас находятся за границей, если вы вылетели чартерным рейсом, то вы вернетесь домой по расписанию.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины ввел по всей стране карантин сроком на три недели. Так, с 12 марта по 3 апреля в стране будут закрыты все школы, детские сады и вузы.

Также РБК-Украина писало, что недавно был подтвержден первый летальный случай на территории Украины.