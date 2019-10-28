Зеленский обратился к украинцам в годовщину изгнания нацистов из страны

Владимир Зеленский по случаю 75-й годовщины Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков принял участие в церемонии чествования памяти, которая состоялась в парке Вечной славы в Киеве.

В частности, президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших минутой молчания.

Владимир Зеленский возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Кроме того, Зеленский на своей Facebook-странице написал пост, в котором отметил, что подвиг воинов, которые боролись за Украину во Второй мировой войне, "вдохновляет нас до сих пор".

"Сегодня мы все отмечаем 75-ю годовщину изгнания нацистов из Украины. 28 октября 1944 года после долгих лет нашествия наша земля было очищена от нацистских оккупантов. Этот день стал важной вехой на пути к окончательной победе Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня – весомый повод вспомнить, поблагодарить и низко поклониться им всем. Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодежи и людям почтенного возраста – всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу. Их подвиг вдохновляет нас и сегодня, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции. Слава героям! Слава Украине!" - написал глава государства.

Добавим, что в церемонии также принял участие глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.