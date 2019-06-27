Зеленский хочет вернуть в Украину "Одноклассники" и "ВКонтакте"

Зеленский может разблокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники" (коллаж РБК-Украина)

Владимир Зеленский может найти возможность отменить решение СНБО на запрет российских соцсетей

Владимир Зеленский может отменить запрет на российские социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте" в Украине. Об этом заявил известный украинский журналист Роман Реведжук в эфире телеканала "Прямий".

Журналист говорит, что президент найдет возможность отменить указ СНБО, который в мае 2017 года подписал экс-президент Петр Порошенко.

Реведжук заявил, что владеет информацией о том, что ныне готовится отмена решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Мы можем вернуться в тот процесс, когда нам возобновят работу "Одноклассников" и "ВКонтакте". И далее будут кормить украинское общество, украинскую молодежь российской пропагандой", - констатировал журналист.

Также он отметил, что на фоне активизации пророссийских сил в Украине такие переспективы выглядят вполне реальными.

Как довод Реведжук привел возвращение в нашу страну таких одиозных олигархов и политиков, как Коломойский и Портнов.

Отметим, что президет Владимир Зеленский уже отменил более 150 указов, подписанных при президентстве его предшественников. Среди них и отмена обязательной школьной формы для учащихся средних школ.

Зеленский может разблокировать "ВКонтакте" и "Одноклассники" (видео: YouTube/Прямий)

Напомним, Андрей Богдан, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, откровенно рассказал, какой оклад получает на своем посту и какое у него семейное положение.

Также мы писали о том, что сеть взорвало видео "Квартал 95" с обращением к Игорю Коломойскому.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Зеленского "потроллили" из-за истории Украины.