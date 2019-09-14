Зеленский с Филатовым выпил пива и продолжил пари, а Богдана пристыдил в троллейбусе (видео)

Президент Владимир Зеленский в Днепре в ходе рабочего визита осмотрел Центральный мост после капитального ремонта - предмет своего спора с мэром города Борисом Филатовым - и признал, что переправа была открыта вовремя, однако пари пока продолжается. В субботу, 14 сентября, глава государства в Днепре в День города также посетил ряд мероприятий, представил нового главу ОГА, покатался в троллейбусе, поучавствовал в турнире стронгменов и попил пива.

В сети показали фото, на котором президент с мэром Днепра и главой Офиса президента Андреем Богданом наслаждаются в теплый праздничный день хмельным напитком на Чемпионате "Самый сильный человек Украины - 2019".

Снимок опубликовал бывший нардеп Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. На кадре видно, как высокие гости турнира в окружении журналистов и под объективами фотокамер пьют пиво из пластиковых стаканов.

Зеленский, Богдан и Филатов пили пиво в Днепре (Фото с Facebook-страницы Юрия Мысягина)

Также в комментариях к публикации он отметил, что на турнире пиво "лилось рекой", и администраторы мероприятия наливали его бесплатно.

Скрин комментариев

Касательно Центрального моста, относительно которого пару месяцев назад Зеленский и Филатов заключили пари - если он не будет полностью открыт 14 сентября, то мэр Днепра должен уйти в отставку - президент решил, что окончательные выводы должна сделать спецкомиссия.

"Мост открыт, и открыт вовремя. Спрятали там какие-то недостатки или просто цепляются к мэру - выводы сделает специальная комиссия... Пари продолжается. Дайте мне некоторое время для принятия правильного решения", - заявил Зеленский.

Таким образом мэр Днепра пока не увольняется, и вердикт в споре еще не вынесен.

Также Зеленский, Богдан и Филатов проехались в троллейбусе по мосту, причем поездка не прошла гладко. Глава Офиса президента протестовал, чтобы с ними в транспорте ехали другие пассажиры, которых он почему-то назвал "людьми местной власти", передает "Страна".

"Не пускайте, это не наши люди", - заявил Богдан.

Зеленский отреагировал на "инициативу" главы ОПУ негативно и отметил, что тот ведет себя некрасиво.

"Перестань! Некрасиво себя ведешь", - обратился к Богдану президент.

Зеленский пристыдил Богдана, который не хотел пускать пассажиров в троллейбус (Видео: YouTube / Страна.ua)

Зеленский, который сначала сидел у окошка в троллейбусе, уступил место ребенку.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский в ходе своего сегодняшнего визита в Днепропетровскую область назначил нового главу ОГА. Им стал Александр Бондаренко.

Также мы писали о том, что сегодня утром Зеленский в Киеве торжественно открыл "Игры Непокоренных" и выступил с трогательной речью.