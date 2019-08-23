Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)

Владимир Зеленский поздравлял украинцев с Днем флага и допустил ошибку
Владимир Зеленский 22 августа поздравил украинцев с Днем государственного флага и оконфузился. Дело в том, что президент несколько раз назвал украинский флаг не сине-желтым, а желто-синим. Этот нюанс заметила киевлянка Алина Анатольевна и написала об этом пост на странице в Facebook.
"А тем временем слуга покорно зачитал текст с суфлера, написанный врагами Украины, повторив несколько раз не "сине-желтый", а "желто-синий", снова попав под статью, а именно: ст.338 УК. # Зробилицеразом", - написала Алина.
В комментариях к видео подписчики Зеленского обратили внимание на тот факт, что президент неправильно назвал последовательность цветов флага.
Как мы ранее сообщали, День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию.
Также мы писали, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.