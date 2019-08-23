Зеленский дал маху, поздравляя украинцев с праздником (видео)

Владимир Зеленский 22 августа поздравил украинцев с Днем государственного флага и оконфузился. Дело в том, что президент несколько раз назвал украинский флаг не сине-желтым, а желто-синим. Этот нюанс заметила киевлянка Алина Анатольевна и написала об этом пост на странице в Facebook.

"А тем временем слуга покорно зачитал текст с суфлера, написанный врагами Украины, повторив несколько раз не "сине-желтый", а "желто-синий", снова попав под статью, а именно: ст.338 УК. # Зробилицеразом", - написала Алина.

Скриншот поста (facebook.com/alina2607)

В комментариях к видео подписчики Зеленского обратили внимание на тот факт, что президент неправильно назвал последовательность цветов флага.

Наш прапор синьо-жовтий, запам'ятай нарешті: синє небо, жовта пшениця. і ще: який дурень тебе навчив тим маніпуляціям з руками і тій штучній посмішці перед камерою, флешмобіст фейсбучний? виглядає це - просто мерзенно.

Прошу зареєструвати в ЄРДР кримінальне провадження скоєне Зеленським за ст.338 КК України, публічна наруга над Державним Прапором України.

Росіяни і порохоботи в одному екстазі пишуть гадості. Всіх нормальних українців зі святом.

Який бридкий голос.

Гундосит.

Скриншот комментариев (twitter.com/ZelenskyyUa)

Как мы ранее сообщали, День государственого флага в Украине отмечают в Крыму и на Донбассе, несмотря на оккупацию.

Также мы писали, Владимир Зеленский запустил новый флешмоб к Дню украинского флага, который украинцы ежегодно празднуют накануне Дня Независимости, 23 августа.