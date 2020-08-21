Зеленская впервые рассказала, как перенесла коронавирус: было действительно плохо

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская впервые написала в соцсетях после того, как переболела коронавирусом

Елена Зеленская впервые рассказала, как перенесла коронавирус, который ей диагностировали 12 июня. Первую леди еще 3 июля выписали из больницы, и только сейчас, в конце августа, она решила рассказать обо всем украинцам.

Жена Владимира Зеленского призналась в Instagram, что известие о болезни стало для нее полной неожиданностью. Никаких симптомов не было, только очередной еженедельный тест оказался положительным.

"Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем", - написала первая леди в соцсетях.

Зеленская добавила, что пик болезни длился три дня: ужасно болела голова и был сильный бесконечный кашель. Именно тогда семья узнала, что семилетний Кирилл также имеет положительный результат теста.

"Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", - поделилась Елена Зеленская.

Напоследок она рассказала, что страшно за себя ей не было. А вот за людей, с которыми она контактировала накануне поставленного диагноза, она действительно волновалась. К счастью, никто из них не заболел.

Ранее сообщалось, что сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом.