Здоровые люди массово травятся из-за страха заразиться COVID-19: в чем дело

Коронавирус в Украине зафиксирован у 6 592 человек. При этом во всем мире количество больных составляет более 2,6 миллиона человек. Первое место занимает США - 835 тысяч зараженных, из которых 45,9 тысячи скончались. Американцы настолько напуганы, что переусердствуют с дезинфекторами и наносят вред своему здоровью.

Национальна система данных США о ядах (NPDS) заявила, что с января по март 2020 года поступило более 45,5 тысячи обращений в токсикологические центры из-за отравления чистящими и дезинфицирующими средствами. Это на 20,4% больше, чем количество таких же обращений в январе-марте 2019 года.

Эксперты отметили, что негативные воздействия, связанные с бытовой химией, характерны для людей разных возрастов, но больше всего уязвимы дети до 5 лет. В 2020 году чаще всего люди отравлялись отбеливателями (+62,1%), неспиртовыми дезинфектантами и обеззараживающими средствами для рук (+36,7%). Большая часть обращений связана с вдыханием паров дезинфектантов и чистящих средств.

Одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью в связи с проблемами с дыханием и кашлем, пыталась мыть купленные продукты в раковине, заполненной горячей водой, уксусом и 10% раствором отбеливателя.

Также отмечен высокий процент госпитализации детей дошкольного возраста, которые дышали или принимали во внутрь спиртосодержащие дезинфектанты. Поэтому родителям стоит позаботится о том, чтобы они находились в недоступном для детей месте.

Напомним, что ученые заявили, что большинство антисептиков и санитайзеров очень опасны для человека.