Мы были здоровы благодаря вакцинации: ГВ-френдли педиатр объяснила необходимость вакцинации детей от гриппа

Медик рассказала историю болезни своей маленькой дочери Алисы, которая заболела гриппом после прививки. Но благодаря вакцине остальные члены семьи не заразились инфекцией.

"Вакцину я покупала сама, и мы кололи ее всем в семье. И я честно думала, что теперь заболеют все, потому что были в тесном контакте. Но нет. Ни у меня, ни у мужчины, ни у Алисы, которой тогда было 7 лет, не было никаких симптомов. Мы были здоровы именно благодаря вакцинации, потому что ничего другого не смогло бы спасти", - рассказала врач.

Как действует вакцина от гриппа и что она дает

На выработку иммунного ответа нужно около 2 недель и у вас будет защита от 4 штаммов гриппа, которые по прогнозам будут циркулировать в этом сезоне, отметила педиатр.

"В эпоху ковида не следует пренебрегать другими тяжелыми инфекциями, ведь грипп тоже может вызвать вирусную пневмонию, приводить к осложнениям в виде отитов, синуситов. Болезнь выбивает вас из привычного ритма жизни, портит планы, приводит к финансовым потерям на лечение", - отмечает педиатр.

Прививка от гриппа очень хорошо переносится, реакция может быть только в месте укола или легкое недомогание.

Вакцинировать можно детей с 6 месяцев. Если ребенок к 9 годам вакцинируется впервые, то ему нужно две дозы вакцины с интервалом минимум 4 недели между ними для полноценного иммунного ответа.

"Особое внимание следует уделять группам риска - детям до 5 лет, людям с хроническими болезнями и лицам старшего возраста. Но ведь не стоит забывать и о молодых. Потому что грипп довольно неприятная болезнь, плюс болеющий взрослый может подвергать опасности членов семьи", - напоминает Мария.