Здорові проти токсичних: 12 фраз дадуть зрозуміти, що стосунки приречені

Здорові стосунки передбачають наявність не тільки пристрасного кохання, але й довіри, поваги, підтримки та інших складників. Проте не всі пари можуть похвалитися гармонією у взаєминах, іноді погано одному, іноді - двом.
Як відрізнити здорові стосунки від токсичних, йдеться в Telegram-каналі, присвяченому стосункам.
Здорові стосунки можна описати такими фразами:
Повага до часу партнера
Довіра
Бажання та вміння домовлятися
Свобода бути собою, займатися тим, що подобається, розвиватись
Готовність слухати та чути
Підтримка у складних ситуаціях
Спільні плани та цінності, на які орієнтуються обидва партнери
Готовність у стосунках брати та давати без перекосу в якийсь бік
Взаємне бажання бути разом
Повага до особистих кордонів, потреб і бажань партнера
У конфліктних ситуаціях обидва партнери прагнуть діалогу
Партнери можуть зближатися та віддалятися - це нормально
10 фраз для токсичних стосунків:
Хронічні запізнення, скасування зустрічей, "випадкове" забування важливих дат тощо
Тотальний контроль та недовіра: де, з ким, чому; перевірка телефону
Постійні сварки, докори, відсутність конструктивного діалогу
Контроль, критика, заздрість до успіхів партнеру
Байдуже ставлення: є лише одна вірна думка, ваша - а не партнера
Змагання "хто краще?" або "кожен сам за себе". Токсичні жарти. Сарказм.
Прагнення нав'язати свою думку, "має бути тільки так"
Тільки брати, не замислюючись про почуття партнера або лише віддавати, щоб партнеру було добре
Нав'язування себе, маніпуляції, аби бути в стосунках
Виконання того, що хоче партнер, навіть якщо це суперечить вашим бажанням