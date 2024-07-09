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Здорове харчування при відключеннях світла можливе. Дієтолог дала шпаргалку

Як правильно харчуватись при постійних відключеннях світла (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

Постійні відключення світла в Україні, спека - це причини швидкого псування продуктів. Але не треба забувати про збалансоване харчування, бо воно також рятує від стресу.

Як правильно харчуватись у таких умовах, що краще обирати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Юлії Коваль в Instagram.

Що важливо знати про їжу в таких умовах?

Враховуючи тривалі відключення світла та високу температуру повітря, не готуйте продукти у великій кількості, бо вони швидко псуються та є ризики харчових отруєнь. Якщо випала змога приготувати, то розраховуйте на 1-2 прийоми.

Найголовніше зараз - планування раціону та закупівля продуктів, які не потребують приготування, а тому повинні у вас бути завжди в холодильнику.

Важливим правилом здорового харчування є збалансованість. В нагоді ми маємо чудовий інструмент - Гарвардська тарілка, яка демонструє нам, що кожен прийом повинен містити білки, жири, вуглеводи у правильному співвідношенні.

Джерела білків

  • Консерви - тунець у власному соку, печінка тріски
  • Хумус
  • М'ясні слайси
  • Квасоля - біла та червона консервована,зелений горошок без доданого цукру
  • Горіхи та насіння

Джерела вуглеводів

  • Цільнозерновий лаваш
  • Хлібці
  • На крайній випадок - каші швидкого приготування

Дієтолог зазначила, що жири будуть завжди іти в компанії цінного білка, печінка тріски, наприклад, або авокадо, або додавайте оливкову олію.

Клітковина - це ягоди, овочі, зелень, фрукти та ягоди. 

 

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