Здорове харчування чи дієта: експерт пояснила, що краще вибрати для схуднення

Яка різниця між правильним харчуванням і дієтою

"Ви знаєте, що правильне харчування і дієта - це не одне і теж, що різниця між ними значна. У першу чергу відмінність в тому, що дієта, в більшості випадків, тимчасове явище. Наприклад, людина вирішила скоригувати фігуру і сідає на дієту. Але оскільки ці обмеження в харчуванні на короткий термін, то зрештою вага повернеться до того, якою була раніше. А правильне харчування - це повна і безстрокова зміна в раціоні", - пояснює Фус.

Відповідно, якщо дотримувати здорового харчування, то воно дасть стабільний результат і вага не повертатиметься.

Друга відмінність полягає в некоректному використанні термінів "дієта" і "правильне харчування". Щоб не було плутанини, треба знати, що дієта - харчування для лікування якого-небудь захворювання.

"Тоді з раціону виключаються продукти, які провокують загострення і додаються продукти корисні для лікування. П'ятий стіл, четвертий стіл і т. д. Чули такі фрази? Ось це дієта", - зазначає дієтолог.

Правильне харчування - це раціон, побудований так, щоб організм отримував всі необхідні нутрієнти в потрібній кількості. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Заборонених продуктів немає. Є тільки здорова логіка і особистий вибір.

"Кажуть: ми - те, що ми їмо. Чиста правда. Продукти, які ми обираємо і їх якість, можуть призводити до проблем зі здоров'ям і сприяти розвитку захворювань. Або навпаки - збільшити наші шанси бути здоровими", - каже експерт.

Чому люди не можуть схуднути

"Це питання я чую досить часто від людей, які вважають, що ведуть здоровий спосіб життя, займаються фітнесом, плавають, ходять в тренажерний зал і тому подібне. І ще вони їдять низькокалорійну їжу, змінюють гамбургери на салат, солодощі на фруктовий коктейль, навіть спеціально шукають суперпродукти, їдять менше і обмежують себе в їжі. ⁣⁣Але вага не тільки залишається, але іноді і додається потроху", - каже дієтолог.

Причин такого стану може бути багато. Це і гормональні проблеми, і невідповідні тренування, і неправильний режим харчування, і недостатній обсяг їжі.

"Але є ще одна причина невдалих спроб нормалізувати свою вагу - регулярне споживання продуктів, які зазвичай вважаються здоровими, але насправді можуть підносити неприємні сюрпризи", - говорить Фус.

Не кожен "здоровий" продукт може бути корисним і приносити бажаний результат. На таких продуктах часто написано" light", "fit" і" slim".

"Прикладів можна навести багато: протеїнові та енергетичні батончики, готові сніданки, модні ізотонічні освіжаючі напої, енерготоніки та багато інших. Вони знайдуться в наш час в будь-якому продуктовому магазині", - каже дієтолог.

Харчування для досягнення адекватної ваги не повинно містити "дієтичні винаходи", модні закуски і деякі готові продукти, які іноді тільки за назвою призначені для того, щоб допомогти схуднути.

В першу чергу необхідно вибирати натуральні і необроблені продукти, знати свою міру і бути більше обізнаними про правильне харчування.

Фус радить не зловживати фруктами, відмовитись від знежирених йогуртів та уникати промислових продуктів версії light, призначених для схуднення.