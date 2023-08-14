Здорове харчування чи дієта: експерт пояснила, що краще вибрати для схуднення

Часто люди плутають дієту зі здоровим харчуванням. Але це абсолютно різні речі, які мають різний вплив на організм.
Про те, що краще - дієта чи здорове харчування, і яка між ними відмінність, пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.
"Ви знаєте, що правильне харчування і дієта - це не одне і теж, що різниця між ними значна. У першу чергу відмінність в тому, що дієта, в більшості випадків, тимчасове явище. Наприклад, людина вирішила скоригувати фігуру і сідає на дієту. Але оскільки ці обмеження в харчуванні на короткий термін, то зрештою вага повернеться до того, якою була раніше. А правильне харчування - це повна і безстрокова зміна в раціоні", - пояснює Фус.
Відповідно, якщо дотримувати здорового харчування, то воно дасть стабільний результат і вага не повертатиметься.
Друга відмінність полягає в некоректному використанні термінів "дієта" і "правильне харчування". Щоб не було плутанини, треба знати, що дієта - харчування для лікування якого-небудь захворювання.
"Тоді з раціону виключаються продукти, які провокують загострення і додаються продукти корисні для лікування. П'ятий стіл, четвертий стіл і т. д. Чули такі фрази? Ось це дієта", - зазначає дієтолог.
Правильне харчування - це раціон, побудований так, щоб організм отримував всі необхідні нутрієнти в потрібній кількості. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Заборонених продуктів немає. Є тільки здорова логіка і особистий вибір.
"Кажуть: ми - те, що ми їмо. Чиста правда. Продукти, які ми обираємо і їх якість, можуть призводити до проблем зі здоров'ям і сприяти розвитку захворювань. Або навпаки - збільшити наші шанси бути здоровими", - каже експерт.
"Це питання я чую досить часто від людей, які вважають, що ведуть здоровий спосіб життя, займаються фітнесом, плавають, ходять в тренажерний зал і тому подібне. І ще вони їдять низькокалорійну їжу, змінюють гамбургери на салат, солодощі на фруктовий коктейль, навіть спеціально шукають суперпродукти, їдять менше і обмежують себе в їжі. Але вага не тільки залишається, але іноді і додається потроху", - каже дієтолог.
Причин такого стану може бути багато. Це і гормональні проблеми, і невідповідні тренування, і неправильний режим харчування, і недостатній обсяг їжі.
"Але є ще одна причина невдалих спроб нормалізувати свою вагу - регулярне споживання продуктів, які зазвичай вважаються здоровими, але насправді можуть підносити неприємні сюрпризи", - говорить Фус.
Не кожен "здоровий" продукт може бути корисним і приносити бажаний результат. На таких продуктах часто написано" light", "fit" і" slim".
"Прикладів можна навести багато: протеїнові та енергетичні батончики, готові сніданки, модні ізотонічні освіжаючі напої, енерготоніки та багато інших. Вони знайдуться в наш час в будь-якому продуктовому магазині", - каже дієтолог.
Харчування для досягнення адекватної ваги не повинно містити "дієтичні винаходи", модні закуски і деякі готові продукти, які іноді тільки за назвою призначені для того, щоб допомогти схуднути.
В першу чергу необхідно вибирати натуральні і необроблені продукти, знати свою міру і бути більше обізнаними про правильне харчування.
Фус радить не зловживати фруктами, відмовитись від знежирених йогуртів та уникати промислових продуктів версії light, призначених для схуднення.
Раніше ми розповідали про те, які макарони можна їсти навіть під час схуднення.
Читайте також про те, чи дійсно вік впливає на схуднення.