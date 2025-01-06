Для здоров’я та схуднення. Додайте ці горіхи до вашого раціону

Які горіхи треба їсти для схуднення та здоров’я

Експерт зі здорового способу життя Корі Родрігес радить споживати бразильскі горіхи через високий вміст селену. За його словами, мова йде про 1-2 штуки на день.

Один бразильський горіх може містити від 68 до 91 мкг селену, що легко відповідає рекомендованій щоденній нормі споживання.

Ще одні корисні продукти - це горіхи макадамії, багаті жирами омега-7, мають протизапальну дію. Однак важливо пам’ятати, що як бразильські горіхи, так і горіхи макадамії мають більший вміст насичених жирів, і надмірне споживання може призвести до підвищення рівня холестерину.

Любителі фітнесу вихваляють ці горіхи за їх вражаюче співвідношення білка до калорій. Ці джерела живлення не тільки допомагають наростити м’язи; вони також сприяють здоровішому серцю і можуть навіть допомогти скинути зайві кілограми.

Горіхи наповнені такими поживними речовинами, як вітамін Е, магній, калій, залізо та цинк.

Якщо ви турбуєтеся про здоров’я шкіри, тоді мигдаль може стати вашим вибором, оскільки він також багатий вітаміном Е.

А ось для очей обирайте фісташки, тому що в них багато лютеїну. Цей природний барвник захищає жовту пляму в оці від пошкодження синім світлом.