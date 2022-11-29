Не збивайте дитині температуру цим препаратом: може призвести до смерті

У чому небезпека Анальдіма

У США все, що містить метамізол, було знято з виробництва та вилучено з ринку ще 1977 року. А все через досить часте виникнення смертельного захворювання крові – агранулоцитозу.

Це стан, у якому різко знижується кількість зернистих лейкоцитів (гранулоцитів), що знижує опір організму всім інфекціям.

Хвороба прогресує настільки швидко, що призводить до смерті.

Причому може виникнути не відразу після прийому метамізолу, але через деякий час.

"Так само вчинили й в Німеччині, коли з 1981 по 1986 рік було зафіксовано понад сто смертей, асоційованих з прийомом препарату. Наступного року була введена заборона на продаж. І тільки в "совку" та пост "совкових" країнах його використовують досі Чому? Відповідь проста - тому, що він дешевий", - повідомили медики.

Чим потрібно збивати температуру у дитини?

Для зниження температури в педіатрії є два золоті світові стандарти - це парацетамол та ібупрофен.

Саме вони, навіть на стаціонарному лікуванні за невідкладної допомоги й використовуються в розвинених країнах, навіть коли лихоманка досягає небезпечних цифр вище 41.5.



При необхідності внутрішньовенної інфузії вводять спеціальні форми парацетамолу.

Як правильно збивати температуру