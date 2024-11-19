Збираєтесь у подорож чи поїздку? Обов'язково візьміть з собою ці ліки!

Під час подорожі завжди існує ризик зіткнутися з нездужанням, дрібними травмами чи навіть серйознішими проблемами зі здоров’ям. Щоб уникнути стресу та бути готовим до непередбачених ситуацій, варто заздалегідь підготувати аптечку.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про основні типи медичних препаратів, які стануть у пригоді в дорозі.

Засоби для обробки ран та антисептики

Подряпини, порізи чи укуси комах - звичні явища в подорожах, особливо активних. У вашій аптечці мають бути антисептичні засоби, наприклад, розчин перекису водню або хлоргексидину.

Також не забудьте покласти стерильні серветки, пластирі різного розміру та еластичний бинт. Для більш серйозних травм варто мати бактерицидний крем або мазь. Ці засоби допоможуть уникнути зараження та прискорять загоєння.

Препарати від застуди та грипу

Різка зміна клімату, кондиціонери чи протяги в транспорті часто викликають застуду. Візьміть із собою жарознижувальні засоби, такі як парацетамол або ібупрофен, а також льодяники чи спреї для горла. Не зайвими будуть краплі для носа, які полегшують дихання при закладеності.

Якщо ви схильні до алергій, додайте антигістамінні препарати, які знімуть набряк і свербіж. Заздалегідь підберіть ліки, які не викликають сонливості, щоб не втрачати активність у подорожі.

Ліки для шлунково-кишкового тракту

Незвична їжа чи вода можуть викликати розлади травлення навіть у найздоровіших туристів. У вашій аптечці повинні бути сорбенти, наприклад активоване вугілля або ентеросгель, для виведення токсинів. Для боротьби з діареєю варто мати препарати на основі лопераміду.

Також не забудьте про ферментні засоби, які допоможуть травленню, якщо ви плануєте пробувати нові страви. Якщо у вас чутливий шлунок, додайте пробіотики для підтримки мікрофлори.

Знеболювальні засоби та міорелаксанти

Тривалі прогулянки чи незручне положення під час перельоту можуть викликати м’язовий біль або головний біль. У цьому випадку стануть у пригоді знеболювальні, наприклад ібупрофен або но-шпа.

Якщо ви знаєте, що схильні до мігрені, додайте спеціалізовані препарати, які допомагають саме вам. Також корисно мати мазь або гель із розігріваючим або знеболювальним ефектом для м’язів. Ці засоби забезпечать комфорт навіть після насиченого дня.

Препарати від алергії та укусів комах

Під час подорожі до нових місць ви можете зіткнутися з алергенами, до яких ваш організм не звик. Антигістамінні препарати допоможуть швидко зняти симптоми алергії, такі як свербіж, почервоніння чи набряк. Якщо ви їдете до лісу або в інші природні зони, обов’язково візьміть засіб від укусів комах.

Після укусів добре допомагають креми або гелі з антигістамінною дією. У разі серйозних алергічних реакцій не забудьте про адреналінові шприци-автомати, якщо у вас є відповідні показання.

Засоби для підтримки загального стану організму

Додайте до аптечки вітаміни чи імуномодулятори, особливо якщо подорож тривала. Засоби для гідратації, такі як порошки з електролітами, допоможуть підтримувати баланс рідини при фізичних навантаженнях або діареї.

Також не забудьте про сонцезахисний крем і бальзам для губ, які захистять шкіру від зневоднення та сонячних опіків.

Для тривалих перельотів або переїздів варто мати заспокійливий засіб на рослинній основі, щоб зменшити стрес. Такий набір забезпечить вас усім необхідним для комфортної подорожі.