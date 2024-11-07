Збільшує м'язи: нутриціолог назвала спортивну добавку, яку можна отримати з їжі

Спортсмени часто приймають креатин у вигляді харчової добавки для збільшення м'язів. Нутриціолог розповіла, з яких продуктів можна отримати добавку без прийому БАДів.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про основну користь креатину та кому протипоказано приймати добавку.

Що таке креатин

Креатин - це азотовмісна кислота у вигляді харчової добавки для спортсменів. Вона покликана допомагати атлетам нарощувати м'язову масу і ставати більш витривалими.

Різні спортивні організації дозволяють вживання креатину спортсменами, оскільки він не є допінгом або стероїдом. У добавки натуральне походження, і всі зміни, які відбуваються в організмі після початку прийому, відбуваються за рахунок насичення тіла необхідним для нього елементом.

Добавка є у вигляді БАДів, в капсулах та порошках. Пам'ятайте, що креатин безглуздо приймати не тренуючись.

1 г креатину з їжі це:

75-100 г оселедця

120 г тріски та інших щільних білих риб

130 г лососевих

75-100 г яловичини

70-80 г свинини

В яйцях та сирах значно менше, а саме 100-300 мг на 100 г.

За словами нутриціолога Анастасії Голобородько, креатин дуже давно використовують в спортивній нутриціології для підвищення витривалості. Він доволі універсальний, часто може замінити ВСАА, цитрулін та глутамін.

Креатин затримує протони, а значить не дає pH опускатись, а саме менше болю та кріпатури.

Також добавка активує зростання та поділ міобластів, тобто може сприяти набору ваги і затримує воду.

Кому протипоказаний

Протипоказаний в БАДах людям з хворобами нирок.

"Мені більше подобається стратегія його використання для роботи мозку - замість цукру. Бо проникає через гематоенцефалічний бар’єр. Насправді всередині нас креатин синтезується з інших амінокислот - аргініну та гліцину за допомогою метальних груп. А потім перетворюються на одиницю енергії - АТФ. Особливо в стресових ситуаціях та когнітивних навантаженнях", - розповіла нутриціолог.

В дослідженнях завжди використовують великі дози - 6-20 г креатину перші тижні, потім спускають до 2-3 г на день.

Однак, отримати 2 г креатину з їжі дуже просто.

В зоні дефіциту - вегетаріанці та ті в кого запальні захворювання ШКТ та низька кислота шлунку.

"Скуповувати банки порошку креатину не обов’язково. Його правда дуже просто отримати з їжі", - додала експерт з харчування.