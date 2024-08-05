Зайва вага призводить до серйозних проблем зі здоров'ям: дієтолог назвала 3 ризики

Надлишкова вага часто сприймається як суто естетична проблема, але це далеко не так. Насправді зайва вага впливає на здоров’я значно більше, ніж можна собі уявити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Галини Сеник.
За словами експерта, зайві кілограми можуть призвести до розвитку серйозних наслідків:
Тому надлишкова вага - це не про естетичну проблему чи бодіпозитив, а лише про здоров'я та гарне самопочуття.
Головною причиною надмірної ваги є енергетичний дисбаланс, при якому людина з'їдає більше калорій, ніж потребує її організм, а їх надлишок трансформується в жирові відкладення.
Також іноді для нормального харчування просто бракує часу, і людина вимушена перекушувати доступним фаст-фудом, який далекий від здорової їжі.
Дуже часто сучасна людина живе і працює в умовах хронічного стресу. Як відомо, найпростішим способом розслабитися є смачна і ситна їжа, солодощі. Таким чином, позбавляючись від стресу, людина з часом набуває зайвої ваги.
До того ж деякі лікарські засоби можуть стати причиною набору маси тіла.
Важливо, що декілька зайвих кілограмів істотно не вплинуть на ваше здоров'я. Це всього лише естетичний дефект, який за умови певної наполегливості в корекції способу життя і харчування вирішиться за кілька місяців.
Великий вміст "поганих" жирів в крові призводить до підвищеного згортання крові.
Надмірна маса тіла негативно впливає на опорно-руховий апарат, викликає остеоартроз великих суглобів, деформує стопу, здійснює надмірне навантаження на спину й прискорює дегенеративні процеси в міжхребцевих дисках.
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