Зайва вага призводить до серйозних проблем зі здоров'ям: дієтолог назвала 3 ризики

Загроза зайвої ваги

За словами експерта, зайві кілограми можуть призвести до розвитку серйозних наслідків:

ожиріння печінки і підшлункової залози, порушення роботи жовчного міхура, серця

збій гормонального обміну, що у жінок може призвести до безпліддя та виникнення пухлин

цукрового діабету і артеріальної гіпертензії

Тому надлишкова вага - це не про естетичну проблему чи бодіпозитив, а лише про здоров'я та гарне самопочуття.

Чому виникає такий стан

Головною причиною надмірної ваги є енергетичний дисбаланс, при якому людина з'їдає більше калорій, ніж потребує її організм, а їх надлишок трансформується в жирові відкладення.

Також іноді для нормального харчування просто бракує часу, і людина вимушена перекушувати доступним фаст-фудом, який далекий від здорової їжі.

Дуже часто сучасна людина живе і працює в умовах хронічного стресу. Як відомо, найпростішим способом розслабитися є смачна і ситна їжа, солодощі. Таким чином, позбавляючись від стресу, людина з часом набуває зайвої ваги.

До того ж деякі лікарські засоби можуть стати причиною набору маси тіла.

Важливо, що декілька зайвих кілограмів істотно не вплинуть на ваше здоров'я. Це всього лише естетичний дефект, який за умови певної наполегливості в корекції способу життя і харчування вирішиться за кілька місяців.

Великий вміст "поганих" жирів в крові призводить до підвищеного згортання крові.

Надмірна маса тіла негативно впливає на опорно-руховий апарат, викликає остеоартроз великих суглобів, деформує стопу, здійснює надмірне навантаження на спину й прискорює дегенеративні процеси в міжхребцевих дисках.