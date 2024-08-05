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Зайва вага призводить до серйозних проблем зі здоров'ям: дієтолог назвала 3 ризики

Шкода зайвої ваги для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Надлишкова вага часто сприймається як суто естетична проблема, але це далеко не так. Насправді зайва вага впливає на здоров’я значно більше, ніж можна собі уявити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Галини Сеник.

Загроза зайвої ваги

За словами експерта, зайві кілограми можуть призвести до розвитку серйозних наслідків:

  • ожиріння печінки і підшлункової залози, порушення роботи жовчного міхура, серця
  • збій гормонального обміну, що у жінок може призвести до безпліддя та виникнення пухлин
  • цукрового діабету і артеріальної гіпертензії 

Тому надлишкова вага - це не про естетичну проблему чи бодіпозитив, а лише про здоров'я та гарне самопочуття.

Чому виникає такий стан

Головною причиною надмірної ваги є енергетичний дисбаланс, при якому людина з'їдає більше калорій, ніж потребує її організм, а їх надлишок трансформується в жирові відкладення.

Також іноді для нормального харчування просто бракує часу, і людина вимушена перекушувати доступним фаст-фудом, який далекий від здорової їжі.

Дуже часто сучасна людина живе і працює в умовах хронічного стресу. Як відомо, найпростішим способом розслабитися є смачна і ситна їжа, солодощі. Таким чином, позбавляючись від стресу, людина з часом набуває зайвої ваги.

До того ж деякі лікарські засоби можуть стати причиною набору маси тіла. 

Важливо, що декілька зайвих кілограмів істотно не вплинуть на ваше здоров'я. Це всього лише естетичний дефект, який за умови певної наполегливості в корекції способу життя і харчування вирішиться за кілька місяців.

Великий вміст "поганих" жирів в крові призводить до підвищеного згортання крові.

Надмірна маса тіла негативно впливає на опорно-руховий апарат, викликає остеоартроз великих суглобів, деформує стопу, здійснює надмірне навантаження на спину й прискорює дегенеративні процеси в міжхребцевих дисках.

 

Раніше ми повідомляли, як схуднути під час їзди на велосипеді.

Також ми писали, чи справді макарони призводять до набору зайвої ваги.

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ДієтологВага