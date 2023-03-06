Зайва вага, поганий вигляд та часті інфекції: як це пов'язано з "подружнім обов'язком"

Зниження лібідо з часом

Небажаний секс (якого жінка не хотіла, в якому не відчуває збудження, який терпить), її тіло сприймає як акт насильства, тому з часом сексуальне бажання (лібідо жінки) знижується.

Сексуальна аверсія

До небажаного сексу в певний момент неминуче з’явиться огида. В сексології це має назву "сексуальна аверсія".

Стосунки стають жахливими

Накопичується багато образ на партнера. Жінка має відчуття, що вимушена терпіти неприємне через або заради партнера. Тож накопичені негативні емоції виражатимуться в чіпляннях, претензіях та пасивній агресії

Зайва вага і поганий вигляд

Через секс, якого жінка сама не хоче, пригнічується її сексуальність. Несвідомо жінка починає виглядати непривабливо, набирати зайву вагу, перестає доглядати за собою, як раніше, щоб її просто не хотіли.

З'являються різні "жіночі" хвороби

Найнеприємніше - психосоматичні прояви: безпричинні цистити, постійні молочниці, збій менструального циклу та інше. Таким чином тіло жінки відштовхує партнера аби перестати терпіти те, що їй неприємно