Займала третину хребта: у Львові видалили величезну пухлину 5-місячній дівчинці

Як виявили пухлину

Ваду розвитку виявили на 33-му тижні вагітності матері дитини - спінальна ліпома виникла з жирової тканини, тисла на спинний мозок та могла призвести до порушення функцій нижніх кінцівок та тазових органів.

Медики кажуть, що утворення стрімко росло. МРТ показало, що жировик збільшився в чотири рази і займав уже третину хребта - в ділянці від живота до сідниць.

Лікарі вирішили, що операцію слід провести, коли дівчинці виповниться шість місяців, але через стрімкий ріст пухлини їй довелося провести хірургічне втручання на місяць раніше, ніж планувалося.

Все через те, що пухлина настільки глибоко вросла в спинний мозок, що виявилося вкрай важко знайти точку переходу жирової тканини в мозок та уникнути його пошкодження.

Як пройшла операція

Складна операція тривала шість годин. Щоб полегшити доступ до спинного мозку та розщепити жир, довелося користувалися ультразвуковим деструктором.

На щастя, операція пройшла успішно, зараз рана добре загоюється, а функціональність ніжки дитини повністю відновилася. Тож лікарі подарували маленькій Вікторії шанс на здорове життя.

У Львові маленькій дівчинці видалили пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)