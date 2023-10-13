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Займала третину хребта: у Львові видалили величезну пухлину 5-місячній дівчинці

У Львові дівчинки видалили величезну пухлину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги виконали складну операцію. Вони видалили 5-місячній дівчинці пухлину, яка тиснула на спинний мозок та порушувала рухливість ніжки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Першого медичного об'єднання Льова у Facebook.

Як виявили пухлину

Ваду розвитку виявили на 33-му тижні вагітності матері дитини - спінальна ліпома виникла з жирової тканини, тисла на спинний мозок та могла призвести до порушення функцій нижніх кінцівок та тазових органів.

Медики кажуть, що утворення стрімко росло. МРТ показало, що жировик збільшився в чотири рази і займав уже третину хребта - в ділянці від живота до сідниць.

Лікарі вирішили, що операцію слід провести, коли дівчинці виповниться шість місяців, але через стрімкий ріст пухлини їй довелося провести хірургічне втручання на місяць раніше, ніж планувалося.

Все через те, що пухлина настільки глибоко вросла в спинний мозок, що виявилося вкрай важко знайти точку переходу жирової тканини в мозок та уникнути його пошкодження.

Як пройшла операція

Складна операція тривала шість годин. Щоб полегшити доступ до спинного мозку та розщепити жир, довелося користувалися ультразвуковим деструктором.

На щастя, операція пройшла успішно, зараз рана добре загоюється, а функціональність ніжки дитини повністю відновилася. Тож лікарі подарували маленькій Вікторії шанс на здорове життя.

У Львові маленькій дівчинці видалили пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

Також ми писали, що лікарі у Львові під час обстрілу і без світла врятували життя дитині.

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Львівдітилікарі