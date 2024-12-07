Не завжди корисна. Дієтолог розповів, скільки ж все таки треба пити води

Суперечливі рекомендації щодо вживання води

Національна академія медицини США радить споживати близько 13 склянок рідини на день для чоловіків та 9 склянок для жінок. Альтернативний підхід рекомендує випивати 30-40 мл води на кожен кілограм ваги. Разом з тим, багато медиків наголошують на індивідуальних потребах, які залежать від рівня активності, стану здоров’я та маси тіла.

Результати дослідження

Науковці проаналізували 18 рандомізованих клінічних досліджень, щоб оцінити вплив рівня споживання води на здоров’я. Їхній огляд, опублікований у JAMA Network Open, показав такі позитивні ефекти:

Запобігання каменям у нирках

Вживання 8 склянок води на день значно зменшувало ймовірність повторного утворення каменів у нирках.

Схуднення

У дорослих, які випивали близько 6 склянок води на день, спостерігалося зменшення ваги. Однак у підлітків збільшення обсягу води понад 8 склянок не дало такого ефекту.

Контроль діабету

У людей із підвищеним рівнем глюкози в крові додаткове споживання води позитивно вплинуло на стан здоров’я.

Зниження частоти інфекцій сечовивідних шляхів

Жінки, які випивали додаткові 6 склянок води на день, відчули зменшення кількості рецидивів і збільшення інтервалів між загостреннями.

Поліпшення стану при головних болях

У людей із мігренню споживання більшої кількості води зменшувало інтенсивність болю протягом трьох місяців.

Інші аспекти

Дослідження також підкреслило, що надмірне споживання води не завжди корисне. Наприклад, людям із частим сечовипусканням може бути доцільно зменшити обсяг рідини.

Попри наявність наукових доказів, експерти все ж рекомендують орієнтуватися на власне відчуття спраги, оскільки організм самостійно регулює водний баланс. Для більшості людей універсальних порад не існує, і оптимальна кількість води залежить від багатьох факторів, включаючи спосіб життя та стан здоров’я.