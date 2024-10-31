"Завжди є на кухні": дієтолог назвала фаворита осіннього сезону, який корисний для здоров'я

Гарбуз особливо популярний в осінню пору, має приємний смак та насичує організм необхідними вітамінами. Дієтолог розповіла про головні особливості продукту та чому його потрібно їсти всім.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про переваги та протипоказання вживання такого продукту.
За словами дієтолога Наталії Самойленко, вона часто готує страви з гарбуза, адже він є її фаворитом серед продуктів.
"Цей продукт є завжди на моїй кухні. Гарбуз - фаворит осіннього сезону", - зазначила експерт.
Тому вона радить вживати такий продукт досить часто.
В гарбузі містяться каротиноїди, які забезпечує продукту такий яскравий колір. Також в складі є потужні антиоксиданти, які впливають на імунітет.
Також у гарбузі дуже велика кількість клітковини і це знижує рівень холестерину, дає тривале насичення і допомагає роботі шлунково-кишкового тракту.
Вітаміни групи B у гарбузі позитивно впливають на здоров'я нервової та серцево-судинної системи.
Експерт зазначила, що переваг у такому продукті дуже багато, але є один важливий нюанс - велика кількість вуглеводів, які можна відчувати по приємному солодкому смаку.
Саме ці вуглеводи при його надлишку можуть вплинути на рівень цукру в крові і вагові показники.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Наталії Самойленко та сайт Verywell health.