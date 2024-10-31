"Завжди є на кухні": дієтолог назвала фаворита осіннього сезону, який корисний для здоров'я

Що варто знати про гарбуз

За словами дієтолога Наталії Самойленко, вона часто готує страви з гарбуза, адже він є її фаворитом серед продуктів.

"Цей продукт є завжди на моїй кухні. Гарбуз - фаворит осіннього сезону", - зазначила експерт.

Тому вона радить вживати такий продукт досить часто.

В гарбузі містяться каротиноїди, які забезпечує продукту такий яскравий колір. Також в складі є потужні антиоксиданти, які впливають на імунітет.

Також у гарбузі дуже велика кількість клітковини і це знижує рівень холестерину, дає тривале насичення і допомагає роботі шлунково-кишкового тракту.

Вітаміни групи B у гарбузі позитивно впливають на здоров'я нервової та серцево-судинної системи.

Експерт зазначила, що переваг у такому продукті дуже багато, але є один важливий нюанс - велика кількість вуглеводів, які можна відчувати по приємному солодкому смаку.

Саме ці вуглеводи при його надлишку можуть вплинути на рівень цукру в крові і вагові показники.

Кому варто уникати