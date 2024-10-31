"Завжди є на кухні": дієтолог назвала фаворита осіннього сезону, який корисний для здоров'я

Гарбуз особливо популярний в осінню пору, має приємний смак та насичує організм необхідними вітамінами. Дієтолог розповіла про головні особливості продукту та чому його потрібно їсти всім.

Що варто знати про гарбуз

За словами дієтолога Наталії Самойленко, вона часто готує страви з гарбуза, адже він є її фаворитом серед продуктів.

"Цей продукт є завжди на моїй кухні. Гарбуз - фаворит осіннього сезону", - зазначила експерт.

Тому вона радить вживати такий продукт досить часто.

В гарбузі містяться каротиноїди, які забезпечує продукту такий яскравий колір. Також в складі є потужні антиоксиданти, які впливають на імунітет.

Також у гарбузі дуже велика кількість клітковини і це знижує рівень холестерину, дає тривале насичення і допомагає роботі шлунково-кишкового тракту.

Вітаміни групи B у гарбузі позитивно впливають на здоров'я нервової та серцево-судинної системи.

Експерт зазначила, що переваг у такому продукті дуже багато, але є один важливий нюанс - велика кількість вуглеводів, які можна відчувати по приємному солодкому смаку.

Саме ці вуглеводи при його надлишку можуть вплинути на рівень цукру в крові і вагові показники.

Кому варто уникати

Гарбуз, як правило, безпечний для більшості здорових дорослих. Тим не менш, якщо ви вперше пробуєте гарбуз, ось кілька порад, про які слід пам’ятати:

алергічна реакція - люди з харчовою алергією або чутливістю до певних продуктів можуть відчувати симптоми шлунково-кишкового тракту (ШКТ) або висип на шкірі після вживання гарбуза.

травлення - о скільки гарбуз містить багато клітковини, його споживання може вплинути на травну систему та сприяти спазмам шлунка, здуттям живота та газоутворенням

хвороби харчового походження - у никайте сирого гарбуза, який не був належним чином вимитий, ретельно зварений або підготовлений

побічні ефекти ліків - поживні речовини в гарбузі можуть спонукати організм швидко виводити вміст води, що може вплинути на те, як організм поглинає та позбавляється від певних ліків