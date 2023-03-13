"Завжди ділився теплом з усіма": на фронті загинув зірка "Ліги сміху" Роман Іваненко

"Невимовний біль. Як важко втрачати того, кого ти знав, вважав хорошим другом. Роман Іваненко - доброволець, гуморист, Воїн з великої літери. Попавши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього поруч зі своїми побратимами. Отримав важке поранення, був взятий в полон. Тримався з 24 січня по 28 лютого. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав! Вчора, завдяки штурму, ворог з позицій був вибитий. Сьогодні Романа евакуювали "на щиті"!" - написав Сімашкевич.

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

"Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ, і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він дійсно Герой! І він завжди буде в нашому серці. Щирі співчуття рідним та близьким. Світла пам‘ять захиснику", - додав він.

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

Дружина Романа показала у Instagram їхнє останнє спільне фото…

"Ти був для мене всім… Дякую тобі за 10 років щастя… Тепер я не знаю, як жити без тебе, але я буду заради тебе", - написала вона.

Роман Іваненко з дружиною (фото: instagram.com/kate._ivanenko)

Не приховує суму й актор, переможець "Ліги сміху" Олександр Сердюк.

"Ми вже більше не скажемо при зустрічі, десятий раз за день, один одному: "Ромко (Сашко), йоханий бабай, як ти тут опинився? Сто років не бачились". Це був наш прикол, коли ми перетинались на зйомках Ліги, або на фестивалі в Одесі. І кожен наступний раз, навіть якщо він був через 4 хвилини, мав бути ще емоційнішим за попередній…" - пише Сердюк.

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)

"Пам'ятаю такі останні зустрічі були в січні 2022-го і ми знову робили цей прикол, наче ми вчилися разом, чи ми куми чи ще щось, але обов‘язкова фінальна фраза була: "Блін, тре частіше бачитись, тре якось сісти, поговорити про все…". Але як тепер, Ромко?" - звертається до полеглого колеги Олександр...

"Де б ти не був, я вдячний тобі. Я запам‘ятаю твою доброту, посмішку і буду вдячний за твою відвагу і за те, що захищав нас та країну від клятого ворога... Прощавай, Ромко. Пишаюсь, що був знайомий з тобою", - додає актор.

Роман Іваненко (фото: instagram.com/romka_ivanenko)