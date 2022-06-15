"Завтрак мы тебе принесли": жена холоднояровца показала эмоциональное фото с могилы мужа

В частности, Владислав Солдат защищал Украину в составе 93 бригады Холодный Яр.

Пресслужба опубликовала щемящее фото с дочерью погибшего военного. В свой день рождения маленькая дочь вместе с мамой пришла на могилу отца.

"Ну вот и завтрак мы тебе принесли. У дочки день рождения сегодня и вы садитесь завтракать вместе... Мою боль не передать словами... Сердце разрывается... Как больно и обидно..." - сказала жена.

Дочь погибшего украинского защитника посетила могилу отца в свой день рождения (facebook.com/93OMBr)

Журналистка Елена Курбанова написала, что если кто будет говорить, что русский язык или русские не виноваты в войне, тогда нужно показать им это фото.

"Если не приведи Господь, кто-то снова скажет, что мы один народ - размажьте ему об лицо этим фото. Эта кроха в свой день рождения пришла к папе... но папа не смог обнять свою дочь, папа пошел защищать свою и чужую малышню... папа отдал свою жизнь, чтобы и дочка и мы жили", - написала она в Facebook.