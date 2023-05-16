"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

Що сталося

Свідки стверджують, що конфлікт на вулиці Грушевській виник тоді, коли чоловікові зробили зауваження через його небезпечні маневри на дорозі.

“Та мені по*уй, завтра будеш у військкоматі”, - прокричав водій у бік попутного авто.

Після чого він дістав із кишені телефон та вигукував, щоб транспорт негайно зупинили.

На відео видно, що порушник був у формі ЗСУ, але невідомо, чи справді він є працівником військкомату або військовим.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Наразі у ситуації мають розбиратися правоохоронці, а спільнота вимагає у представників ТЦК та СП дати оцінку діям чоловіка, який видає себе за їхнього колегу.