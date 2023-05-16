UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

В Одесі невідомий у військовій формі погрожував водіям повістками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

В Одесі водій у формі ЗСУ під час жвавого автомобільного руху погрожував іншим автомобілістам військкоматом та повістками.

Відео з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Ізмаїл-онлайн".

Що сталося

Свідки стверджують, що конфлікт на вулиці Грушевській виник тоді, коли чоловікові зробили зауваження через його небезпечні маневри на дорозі.

“Та мені по*уй, завтра будеш у військкоматі”, - прокричав водій у бік попутного авто.

Після чого він дістав із кишені телефон та вигукував, щоб транспорт негайно зупинили.

На відео видно, що порушник був у формі ЗСУ, але невідомо, чи справді він є працівником військкомату або військовим.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Наразі у ситуації мають розбиратися правоохоронці, а спільнота вимагає у представників ТЦК та СП дати оцінку діям чоловіка, який видає себе за їхнього колегу.

Раніше ми писали про те, що в Одесі суд відправив під варту командира відділення однієї з військових частин. Він називав себе посадовцем військкомату і виманював хабарі.

Також ми пояснювали, кому і як можуть вручати повістки під час воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесасканал