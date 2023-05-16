"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

В Одесі водій у формі ЗСУ під час жвавого автомобільного руху погрожував іншим автомобілістам військкоматом та повістками.
Відео з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Ізмаїл-онлайн".
Свідки стверджують, що конфлікт на вулиці Грушевській виник тоді, коли чоловікові зробили зауваження через його небезпечні маневри на дорозі.
“Та мені по*уй, завтра будеш у військкоматі”, - прокричав водій у бік попутного авто.
Після чого він дістав із кишені телефон та вигукував, щоб транспорт негайно зупинили.
На відео видно, що порушник був у формі ЗСУ, але невідомо, чи справді він є працівником військкомату або військовим.
Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!
Наразі у ситуації мають розбиратися правоохоронці, а спільнота вимагає у представників ТЦК та СП дати оцінку діям чоловіка, який видає себе за їхнього колегу.
Раніше ми писали про те, що в Одесі суд відправив під варту командира відділення однієї з військових частин. Він називав себе посадовцем військкомату і виманював хабарі.
Також ми пояснювали, кому і як можуть вручати повістки під час воєнного стану.