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"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

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Одеса, Вівторок 16 травня 2023 18:09
"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео) В Одесі невідомий у військовій формі погрожував водіям повістками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

В Одесі водій у формі ЗСУ під час жвавого автомобільного руху погрожував іншим автомобілістам військкоматом та повістками.

Відео з'явилося на Facebook-сторінці спільноти "Ізмаїл-онлайн".

Що сталося

Свідки стверджують, що конфлікт на вулиці Грушевській виник тоді, коли чоловікові зробили зауваження через його небезпечні маневри на дорозі.

“Та мені по*уй, завтра будеш у військкоматі”, - прокричав водій у бік попутного авто.

&quot;Завтра будеш у військкоматі&quot;: в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

Після чого він дістав із кишені телефон та вигукував, щоб транспорт негайно зупинили.

На відео видно, що порушник був у формі ЗСУ, але невідомо, чи справді він є працівником військкомату або військовим.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Наразі у ситуації мають розбиратися правоохоронці, а спільнота вимагає у представників ТЦК та СП дати оцінку діям чоловіка, який видає себе за їхнього колегу.

Раніше ми писали про те, що в Одесі суд відправив під варту командира відділення однієї з військових частин. Він називав себе посадовцем військкомату і виманював хабарі.

Також ми пояснювали, кому і як можуть вручати повістки під час воєнного стану.

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