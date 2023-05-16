"Завтра будеш у військкоматі": в Одесі автохам в камуфляжі погрожував водіям повістками (відео)

В Одесі водій у формі ЗСУ під час жвавого автомобільного руху погрожував іншим автомобілістам військкоматом та повістками.

Що сталося

Свідки стверджують, що конфлікт на вулиці Грушевській виник тоді, коли чоловікові зробили зауваження через його небезпечні маневри на дорозі.

“Та мені по*уй, завтра будеш у військкоматі”, - прокричав водій у бік попутного авто.

Після чого він дістав із кишені телефон та вигукував, щоб транспорт негайно зупинили.

На відео видно, що порушник був у формі ЗСУ, але невідомо, чи справді він є працівником військкомату або військовим.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Наразі у ситуації мають розбиратися правоохоронці, а спільнота вимагає у представників ТЦК та СП дати оцінку діям чоловіка, який видає себе за їхнього колегу.