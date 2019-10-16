Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске: все детали

Известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз рак мозга. В октябре 2018 года она родила дочь и тогда за год до беременности проходила полное обследование, включая МРТ. Врачи ничего не обнаружили, но знакомый Заворотнюк рассказал, что опухоль была слишком мала поэтому ее не разглядели. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам знакомых актрисы, врачи предлагали ей пройти лечение с помощью экспериментальной инъекции американской вакцины, которую кололи покойной певице Жанне Фриске.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk)

Но этого лекарства в России нет и ей бы пришлось лечиться в США. Поэтому Заворотнюк и ее близкие отказались от такой идеи. Актрису обследовали немецкие и польские врачи, но она все же решила проходить лечение на территории России.

Стоит отметить, что докторов Заворотнюк порекомендовали друзья ее мужа Петра Чернышева.

Жанну Фриске пытались спасти вакцинной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула данного препарата стоит более 12 тысяч евро.

По словам покойного Иосифа Кобзона, вакцина, которой лечили Фриске, - допинг. Она продлевает на какое-то время жизнь и приостанавливает развитие раковых клеток. Но этот процесс не долгосрочный.