Заводимся от плохого настроения: Настя Каменских сделала пикантное признание

Потап и Настя (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских сделала интимное признание про своего мужа Потапа

Свадьба Потапа и Насти состоялась 23 мая. Сразу же после торжества они отправились в медовій месяц. Но, как оказалось, не всегда отношения между влюбленными были гладкими. Так, в интервью Кате Осадчей Настя рассказала, что перед тем, как выйти замуж за Потапа, у них нередко случались серьезные конфликты. Бывало даже такое, что артисты месяцами не разговаривали.

Каменских призналась, что однажды они с будущим супругом так разругались, что не разговаривали полтора месяца. Случилось это как раз во время гастролей дуэта "Потап и Настя". Интересно, что концерты группы тогда проходили чуть ли не каждый день. Поэтому Настя и Потап были вынуждены терпеть друг друга на сцене, улыбаться и делать вид, что у них все хорошо. Зато сразу же после выступлений звезды садились в разные автомобили и разъезжались по разным гостиницам.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Правда, как отметила Настя, в этих ссорах была какая-то изюминка.

"Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Поэтому иногда приходилось и посылать друг друга", - поделилась Каменских.

Потап же в свою очередь подчеркнул, что его возлюбленная всегда отличалась непростым нравом.

"У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого", - сказал продюсер и музыкант.

Потап и Настя Каменских рассказали об отношениях в "Світському житті"

Напомним, что недавно стало известно, во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа.

Ранее мы писали о том, что Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки выступил на свадьбе звезд, откровенно рассказал о планах 32-летней Каменских и 38-летнего Потапа относительно детей.