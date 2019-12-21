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Завидуй, Илон Маск: в Киеве высмеяли "уставшую" маршрутку (видео)

STYLERЖизнь    21.12.2019 - 12:13
Завидуй, Илон Маск: в Киеве высмеяли "уставшую" маршрутку (видео)
В Киеве высмеяли маршрутку (фото: РБК-Украина)

В Киеве у маршрутки сломана коробка передач, но она продолжает возить пассажиров

В Киеве заметили маршрутку, у которой отваливается рычаг от коробки передач. Видео с очень "уставшим" транспортом опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Киев. 194 маршрутка",- сказано в описании к видео.

В ролике можно увидеть, как водитель во время движения теряет ручку от коробки передач, так как она отваливается, но мужчина все равно отчаянно пытается продолжить движение.

В Киеве заметили "уставшую" маршрутку (Киев Оперативный)

Пользователи сети гневно отреагировали на такой столичный транспорт. В комментариях они высказали бурю негодования, но сошлись во мнении, что такие маршрутки прошли техосмотр, но на них есть спрос и люди вынуждены им пользоваться.

  • Каждый день езжу на этой маршрутке. Ни разу такой фигни не наблюдал. Отломался рычаг кпп. Доехать нужно было же как-то ? Чтобы его приварить обратно. Водила молодец! Мог бы всех выгнать из маршрутки и ожидать тех помощь.
  • А мне реально жалко водителя. Для того, чтобы прокормить себя и семью, вынужден работать на такой х*рне то(( с удовольствием работал бы личным водителем, катаясь на джипике.
  • Но люди едут молча! Значит все устраивает. Я как до делала замечание водителю, о том что говорит по моб. Меня никто не поддержал. Вообще. Тишина...
  • Проверку же прошла маршрутка, значит норм.
  • Знай наших и завидуй, Илон Маск!

Завидуй, Илон Маск: в Киеве высмеяли &quot;уставшую&quot; маршрутку (видео)Завидуй, Илон Маск: в Киеве высмеяли &quot;уставшую&quot; маршрутку (видео)Скриншот комментариев

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