Завидуй, Илон Маск: в Киеве высмеяли "уставшую" маршрутку (видео)

В Киеве у маршрутки сломана коробка передач, но она продолжает возить пассажиров
В Киеве заметили маршрутку, у которой отваливается рычаг от коробки передач. Видео с очень "уставшим" транспортом опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Лучшему транспорту в Киеве быть. Киев. 194 маршрутка",- сказано в описании к видео.
В ролике можно увидеть, как водитель во время движения теряет ручку от коробки передач, так как она отваливается, но мужчина все равно отчаянно пытается продолжить движение.
В Киеве заметили "уставшую" маршрутку (Киев Оперативный)
Пользователи сети гневно отреагировали на такой столичный транспорт. В комментариях они высказали бурю негодования, но сошлись во мнении, что такие маршрутки прошли техосмотр, но на них есть спрос и люди вынуждены им пользоваться.
Скриншот комментариев