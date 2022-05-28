Затрагивает 100% взрослых: Комаровский рассказал, когда при боли в спине нужно идти к врачу

По данным Всемирной организации здравоохранения, боль в спине является постоянной проблемой у 25% всех людей в мире, и беспокоит она 50% трудоспособного населения.

"Проблема затрагивает 100% взрослого населения нашей страны... Рано или поздно боли в спине к вам придут... Это боли в пояснице, в шее, реже - в грудном отделе позвоночника... а вообще есть миллионы диагнозов", - рассказал врач и добавил, что и у него самого такие боли бывают.

Почему появляется боль в спине - факторы риска

Комаровский отметил, что хотя боль в спине обычно проявляется с возрастом - в нынешнее время она "стремительно молодеет". Это объясняется спецификами работы у многих людей и образом жизни: "офисные" работы с многочасовым сидением за компьютерами, а после трудового дня еще и дома - перед телевизорами или ноутбуками.

"Еще одним естественным фактором риска является плохая физическая форма. Позвоночник, для того чтобы нормально выполнять свои функции, должен поддерживаться мышцами (прежде всего мышцами спины и брюшного пресса). И если мы не работаем над этими мышцами - нагрузка на позвоночник увеличивается, и это увеличивает риск возникновения болей в спине", - рассказал педиатр и телеведущий.

Среди прочих факторов врач назвал вес, профессиональную деятельность, генетику, а еще - внезапные физические нагрузки и плохие привычки.

"Один из специфических факторов - это спорт выходного дня. То есть когда мы неделю валяем дурака, а потом резко в выходной даем нагрузку, как правило, неграмотную и непрофессиональную, то потом в понедельник у многих болит спина", - отметил Комаровский.

Еще одной серьезной причиной он назвал курение.

"Потому что курение уменьшает интенсивность кровотока в хрящах и в костной ткани, увеличивая вероятность возникновения боли в спине", - объяснил доктор.

Когда при боли в спине обязательно стоит обратиться к врачу

Комаровский перечислил состояния, при которых необходимо обращаться за медицинской помощью, получить конкретный диагноз и схему лечения, а не заниматься самолечением.

Когда боль не прекращается и не исчезает

Если боль усиливается по ночам

Когда просыпаетесь ночью из-за боли

Если есть в любом виде онемение, уменьшение чувствительности или снижение силы конечности

Если есть слабость в коленях или в бедрах, что связано со слабостью в тазобедренном суставе

Если есть любые проблемы с мочеиспусканием и дефекацией

Когда боль в спине сочетается с повышением температуры

Если боль в спине возникла после лечения любого онкологического заболевания вне зависимости, когда оно было

Если боль сопровождается необъяснимой потерей веса

Если вы долго принимали стероидные препараты

Если есть видимая деформация - человек ходит перекошенным - это повод идти к врачу

Если боль в спине возникла после того, как вы перенесли любую тяжелую болезнь (например - инфекционную).

Так, когда врач поставит точный диагноз, можно будет назначать правильное лечение.