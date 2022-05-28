Затрагивает 100% взрослых: Комаровский рассказал, когда при боли в спине нужно идти к врачу

Доктор Евгений Комаровский рассказал о такой распространенной проблеме, как боли в спине. Причем недуг это в последнее время стал значительно "молодеть". Врач перечислил основные факторы риска и объяснил, в каких случаях нельзя затягивать с визитом в больницу, чтобы выяснить точный диагноз и методы лечения.
Об этом доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.
По данным Всемирной организации здравоохранения, боль в спине является постоянной проблемой у 25% всех людей в мире, и беспокоит она 50% трудоспособного населения.
"Проблема затрагивает 100% взрослого населения нашей страны... Рано или поздно боли в спине к вам придут... Это боли в пояснице, в шее, реже - в грудном отделе позвоночника... а вообще есть миллионы диагнозов", - рассказал врач и добавил, что и у него самого такие боли бывают.
Комаровский отметил, что хотя боль в спине обычно проявляется с возрастом - в нынешнее время она "стремительно молодеет". Это объясняется спецификами работы у многих людей и образом жизни: "офисные" работы с многочасовым сидением за компьютерами, а после трудового дня еще и дома - перед телевизорами или ноутбуками.
"Еще одним естественным фактором риска является плохая физическая форма. Позвоночник, для того чтобы нормально выполнять свои функции, должен поддерживаться мышцами (прежде всего мышцами спины и брюшного пресса). И если мы не работаем над этими мышцами - нагрузка на позвоночник увеличивается, и это увеличивает риск возникновения болей в спине", - рассказал педиатр и телеведущий.
Среди прочих факторов врач назвал вес, профессиональную деятельность, генетику, а еще - внезапные физические нагрузки и плохие привычки.
"Один из специфических факторов - это спорт выходного дня. То есть когда мы неделю валяем дурака, а потом резко в выходной даем нагрузку, как правило, неграмотную и непрофессиональную, то потом в понедельник у многих болит спина", - отметил Комаровский.
Еще одной серьезной причиной он назвал курение.
"Потому что курение уменьшает интенсивность кровотока в хрящах и в костной ткани, увеличивая вероятность возникновения боли в спине", - объяснил доктор.
Комаровский перечислил состояния, при которых необходимо обращаться за медицинской помощью, получить конкретный диагноз и схему лечения, а не заниматься самолечением.
Так, когда врач поставит точный диагноз, можно будет назначать правильное лечение.
Напомним, ранее доктор Евгений Комаровский назвал основные правила профилактики от оспы обезьян.
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