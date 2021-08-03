Затишье перед бурей: инфекционист сообщил, когда в Украине вспыхнет новая волна COVID-19

В Украине на данный момент затишье перед новой вспышкой коронавируса.
Об этом сообщил ТСН директор Львовской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко.
"Что касается Украины, то действительно, ситуация несколько лучше. Общее количество больных у нас уменьшилась, показатели летальности также снизились. Но, как по мне это — такое затишье перед возможной бурей. Поскольку сейчас в мире фиксируется штамм "Дельта", главным фактором которого есть много мутаций и он является более заразным и агрессивным для человеческого организма и в этом есть его главная опасность", - сообщил медик.
Федоренко также рассказал, почему сейчас в Украине спокойная ситуация с COVID-19.
"Первое — это то, что у нас сейчас лето. В этот период большинство населения выезжает на отдых. Поэтому общее количество населения в крупных городах уменьшается. Второе - украинцы все же прислушались к советам медиков о необходимости вакцинации. И мы каждый день читаем о том, что темпы вакцинации растут и это свидетельствует о том, что больший процент населения все же вакцинируется. Третий фактор — все же многие переболели", - считает врач.
Коронавирусом активно начали болеть дети.
"Однако есть и плохие новости. Сегодня данные зарубежных научных центров говорят о том, что на COVID-19 начали болеть дети. В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. Поэтому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние, а они в организованных коллективах и здесь тоже есть риск, что именно среди них может быть вспышка", - резюмировал Федоренко.
Как мы ранее писали, во Львове выздоровели все COVID-пациенты, у которых был подтвержден штамм "Дельта".