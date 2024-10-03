Зателефонував, коли дізнався про хворобу: популярний режисер висловився про спілкування з Данилком

Олексій Залевський про Андрія Данилка

Коли режисер розповів всім про свій діазноз, виконавець ролі Вєрки Сердючки подзвонив йому. Згодом Залевський вирішив запросити Данилка на свій ювілей, проте той не прийшов. Але все ж таки привітав його.

"Він мене привітав з днем народження. Я, чомусь здуру, його запросив, подумав: "А чому б ні?". Але він не прийшов, я не знаю чому. Проте з самого ранку він надіслав мені купу мемів, якісь побажання, стікери - це було приємно й несподівано. Це перший раз, коли він мене привітав з днем народження, і перший раз, коли я його запросив. Я подумав, що це ювілей, тому й зробив це", - розповів Олексій.

скриншоти з інтерв'ю

Окрім цього, зірка також висловився про лицемірство в шоубізнесі. Він пригадав період роботи з російськими артистами на шоу "Зірка + зірка", де отримував багато компліментів, а після - тиша у спілкуванні.

"Мені стільки компліментів сказали, ти не повіриш, я навіть подумав: "Може, я дійсно якийсь геніальний, якщо так важко в це повірити?". А потім - тиша. Я не думав, що люди можуть так хвалити в очі, а потім зникати", - пояснив відомий українець.

Також Залевський озвучив деякі свої висновки щодо комунікації з іншими.

"Я для себе зробив принцип: якщо люди не цікавляться моїм життям, то чому я маю цікавитися їхнім? Люди, яким я цікавий, знають мій номер і завжди можуть додзвонитися. Якщо я їм цікавий, я з ними спілкуюся, а якщо ні - не буду нав'язуватися", - підкреслив він.