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"Зате як чудово потім на вулиці": пасажир поскаржився на "сауну" у поїзді Укрзалізниці

Фото: На УЗ знову поскаржилися пасажири (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

У поїзді Укрзалізниці Одеса-Дніпро дуже спекотно і нема чим дихати, у купейних вагонах "справжня сауна".

Про свій досвід поїздки на поїзді 7 грудня розповів Сергій Дубільєр у Facebook.

Деталі скандалу

Чоловік поскаржився, що знаходитись у купейному вагоні було неможливо через дуже високу температуру. Він повідомив, що у коридорі градусник показав 26 градусів тепла, у самому купе було ще спекотніше.

"Заздрите? І це +26 вже в коридорі, скільки в купе - навіть боюся припустити. Куди там Укрзалізниця та її норми вагонної температури. Хоча, може, це мені тільки це все здається ненормальним, напевно знайдуться вічно замерзлі бабусі, яким буде холодно", – написав Сергій.

У купейному вагоні УЗ дуже спекотно (фото:facebook.com/dubiljer)

Реакція Укрзалізниці

Відповідь підприємства не змусила на себе чекати. Там пообіцяли розібратися та не допускати подібних випадків у майбутньому.

"Нам дійсно прикро, що ви зіткнулися з цією ситуацією. Ми подбаємо про те, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому. Інформація вже передана у відповідний підрозділ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у системі оплати за проїзд стався збій, через що пасажири почали виписувати штрафи.

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Укрзалізниця