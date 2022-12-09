"Зате як чудово потім на вулиці": пасажир поскаржився на "сауну" у поїзді Укрзалізниці

У поїзді Укрзалізниці Одеса-Дніпро дуже спекотно і нема чим дихати, у купейних вагонах "справжня сауна".
Про свій досвід поїздки на поїзді 7 грудня розповів Сергій Дубільєр у Facebook.
Чоловік поскаржився, що знаходитись у купейному вагоні було неможливо через дуже високу температуру. Він повідомив, що у коридорі градусник показав 26 градусів тепла, у самому купе було ще спекотніше.
"Заздрите? І це +26 вже в коридорі, скільки в купе - навіть боюся припустити. Куди там Укрзалізниця та її норми вагонної температури. Хоча, може, це мені тільки це все здається ненормальним, напевно знайдуться вічно замерзлі бабусі, яким буде холодно", – написав Сергій.
У купейному вагоні УЗ дуже спекотно (фото:facebook.com/dubiljer)
Відповідь підприємства не змусила на себе чекати. Там пообіцяли розібратися та не допускати подібних випадків у майбутньому.
"Нам дійсно прикро, що ви зіткнулися з цією ситуацією. Ми подбаємо про те, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому. Інформація вже передана у відповідний підрозділ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше у системі оплати за проїзд стався збій, через що пасажири почали виписувати штрафи.
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