"Зате як чудово потім на вулиці": пасажир поскаржився на "сауну" у поїзді Укрзалізниці

Деталі скандалу

Чоловік поскаржився, що знаходитись у купейному вагоні було неможливо через дуже високу температуру. Він повідомив, що у коридорі градусник показав 26 градусів тепла, у самому купе було ще спекотніше.

"Заздрите? І це +26 вже в коридорі, скільки в купе - навіть боюся припустити. Куди там Укрзалізниця та її норми вагонної температури. Хоча, може, це мені тільки це все здається ненормальним, напевно знайдуться вічно замерзлі бабусі, яким буде холодно", – написав Сергій.

У купейному вагоні УЗ дуже спекотно (фото:facebook.com/dubiljer)

Реакція Укрзалізниці

Відповідь підприємства не змусила на себе чекати. Там пообіцяли розібратися та не допускати подібних випадків у майбутньому.

"Нам дійсно прикро, що ви зіткнулися з цією ситуацією. Ми подбаємо про те, щоб не допускати подібних випадків у майбутньому. Інформація вже передана у відповідний підрозділ", - йдеться у повідомленні.