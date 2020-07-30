Застукал жену с другим: "Слуга народа" попал в скандал из-за потасовки в ресторане (видео)

Андрей Стрихарский оскандалился из-за драки в ресторане (коллаж РБК-Украина)

Нардеп Андрей Стрихарский рассказал про семейную драму и объяснил потасовку в ресторане

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский попал в скандал из-за потасовки в одном из ресторанов. В сети показали видео конфликта, снятое камерой наблюдения в заведении, во время которого началась драка между посетителями.

Как выяснилось, инцидент произошел во время семейной драмы - Стрихарский застал в ресторане свою жену с другим мужчиной, и принялся выяснять отношения. Об этом передает "Страна".

На кадрах видно, как политик за столиком общается с супругой, отводит ее в сторону, чтобы продолжить разговор с другим мужчиной, сидящим напротив. В это время к нему подошел гражданин в панаме, который разговаривал по телефону и ходил рядом. После нескольких секунд спора последний нанес мужчине два удара кулаками по лицу. Их тут же разняли.

Дата и место, указанные на камерах - 26 июля и Burger Mexico (ресторан в Киеве на Подоле).

Некоторые Telegram-каналы и паблики утверждали, что конфликт произошел по причине якобы неадекватного поведения Стрихарского, который будто был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и нападал на посетителей (или дал команду своему охраннику). Впрочем, на ролике такие моменты вообще не заметны.

Видео: Андрей Стрихарский попал в скандал из-за потасовки в ресторане Киева

Сам нардеп позже объяснил, что девушка на видео - это его жена, которую он "застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения".

"Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел", - говорит депутат.

Также Стрихарский возмущается, что в сети распространяют иную версию событий, где его выставляют чуть ли не как наркомана. Политик уверен, что это "заказуха", а сам он всю жизнь занимается спортом.

"Вы же понимаете, что чувства еще есть, но после этой ситуации, точно ничего нет", - поставил он точку в скандале со своей супругой.

Андрей Стрихарский - предприниматель, глава набсовета и основатель киевской группы компаний Status Group (известна такими столичными объектами как Podil Plaza & Residence, ЖК Ривьера, Статус град) баллотировался в Верховную Раду IX созыва по 196 округу в Черкасской области. Родился в Александрии Кировоградской области, сейчас проживает в Киеве.

В парламенте он является председателем подкомитета по вопросам защиты инвестиций в объекты строительства Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Ранее сообщалось, что на курорте под Херсоном избили "Слугу народа" Андрея Одарченко в кафе.

Напомним также, что в июне под Житомиром на заправке избили нардепа от "Слуги народа" Юрия Заславского до потери сознания.