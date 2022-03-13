Застрелили прямо в инвалидной коляске: оккупанты убили известного волонтера, который прошел плен "ЛНР"

"Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме просто в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крутой. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", - написал журналист.

Фото: Александр Кононов и Руслан Горовой (facebook.com/gorovyi.ruslan)

Был волонтером несмотря на инвалидность и провел 98 дней в плену

Кононов имел инвалидность первой группы - в результате травмы на металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу.

От начала российско-украинской войны в 2014 году помогал украинским добровольцам: своим автомобилем возил им еду, а порой и доставлял бойцов на позиции.

Фото: Александр Кононов (facebook.com)

Вместе с женой попал в руки террористов, 98 дней провел в плену.

После освобождения основал собственный бизнес - "сыры Саныча", которым занимался сначала на Житомирщине, потом на Черкасщине. Впоследствии вернулся на родную Луганщину.