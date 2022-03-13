Застрелили прямо в инвалидной коляске: оккупанты убили известного волонтера, который прошел плен "ЛНР"
Украинский волонтер, предприниматель Александр Кононов был застрелен оккупантами в своем доме в пгт Боровское Луганской области. Его застрелили прямо в инвалидной коляске, без которой он не мог обходиться из-за тяжелой инвалидности.
Об этом написал журналист Руслан Горовой в Facebook.
"Сани больше нет. Пережить оккупацию, плен, новое вторжение и быть застреленным в собственном доме просто в коляске. Твари. Спи, братец. Ты очень крутой. Ты настоящий украинец Донбасса. Мордор маст дай", - написал журналист.
Фото: Александр Кононов и Руслан Горовой (facebook.com/gorovyi.ruslan)
Был волонтером несмотря на инвалидность и провел 98 дней в плену
Кононов имел инвалидность первой группы - в результате травмы на металлопроизводстве почти 20 лет назад потерял правую руку и левую ногу.
От начала российско-украинской войны в 2014 году помогал украинским добровольцам: своим автомобилем возил им еду, а порой и доставлял бойцов на позиции.
Фото: Александр Кононов (facebook.com)
Вместе с женой попал в руки террористов, 98 дней провел в плену.
После освобождения основал собственный бизнес - "сыры Саныча", которым занимался сначала на Житомирщине, потом на Черкасщине. Впоследствии вернулся на родную Луганщину.
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