Заставляют писать COVID-19 здоровым людям: на Закарпатье разгорается скандал

Коронавирус COVID-19 пытаются насильно приписать мужчине с сахарным диабетом в Воловецком районе на Закарпатье. Об этом сообщил в Facebook общественный деятель Остап Стахив.

По его словам, семейного врача из села Нижние Ворота заставляют написать пациенту, который лечился от пневмонии, диагноз COVID-19.

Жена пациента рассказала, что ее супруг находился в Воловецкой центральной больнице с диагнозом пневмония с 30 марта по 11 апреля. Ему два раза делали тест на коронавирус - он был отрицательным.

11 апреля пациента направили в областную инфекционную больницу, чтобы сдать повторный анализ. Там инсулинозависимый мужчина с пневмонией просидел пять часов подряд в приемном отделении. Ни одной нужной ему инъекции там ни сделали, мужчина отказался от госпитализации, поскольку не чувствовал симптомов COVID-19, да и ОРВИ вообще - кашля, температуры у него не было, давление в норме.

Выписки из Воловецкой центральной больницы ему не дали, лечащий врач на звонки не отвечает. Хотя диагноза коронавирус пациенту не поставили, тем не менее семью направили на изоляцию "на словах", никаких документов на изоляцию не дали.

Женщина говорит, что семейного врача принудительно заставляют, чтобы она выдала экстренное сообщение про инфекционное заболевание "форму 058/о" относительно ее мужа.

"Я так думаю, что власть давит на врачей, чтобы те делали фейковую статистику, ибо по другому 65 млрд грн, что вчера Верховная Рада Украины выделила Кабинету министров Украины не будет под что списать!" - утверждает Остап Стахив.

На Закарпатье скандал из-за диагноза коронавирус (видео: facebook.com/ostakhiv)

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