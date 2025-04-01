Заспівала про Костю: Слава Камінська висміяла скандал з Алхім та одруженим колишнім (відео)
Співачка Слава Камінська вирішила не проходити повз скандальної історії блогерки Алхім та її одруженого екскоханця Костянтина Валеуліна. З останнім, до речі, артистці також приписують роман.
Як Камінська відреагувала на скандал, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Анна Алхім днями показала одруженого колишнього, з яким крутила роман два роки. Ним виявився Костянтин Валеулін - співзасновник інвестиційно-промислової групи AES Group та колишній голова наглядової ради ФК "Металіст 1925". Відомо, що він перебуває у шлюбі з жінкою, яку звати Дар'я, та має доньку.
Сповідь Алхім про стосунки з жонатим викликала запеклі суперечки в мережі. Не пройшла повз теми й артистка Слава Камінська, якій в коментарях приписували роман з чоловіком. За словами юзерів, екссолістка "НеАнгелів" також зустрічалася з Костянтином, але згодом він "переключився" на блогерку.
На тлі скандалу Слава Камінська опублікувала ШІ-відео, на якому позує в обіймах з чоловіком. Його обличчя закрите смайликом. Доповнює ролик пісня про Костю, яка виконується російською мовою.
"Костя, не буду тебе постити. Поруч не буду - лише біля. Костя, можливо, ти черствий, можливо, одружений. А, може, й чорт з ним", - йдеться у пісні.
Як відреагували в мережі
Трек одразу ж спровокував бурхливу реакцію. Одним сподобався жарт Камінської, інші ж вирішили, що вона просто намагається так привернути до себе увагу.
- "Це хіт. Коли реліз?"
- "О, помста - це страва, яка подається холодною".
- "Костік точно запам'ятає весь цей двіж".
- "Кості обмили всі кості".
- "Це ви образилися, що вас не згадали як колишню коханку Кості й вирішили усім нагадати? Зараз і про Алхім усі пошумлять і забудуть".
- "Усі, з ким був Костя, вирішили розрахуватись по черзі?"
- "Образив, звичайно, сильно! Це ж треба так принижуватися".
- "Навіщо так себе ганьбити якимось мужиком? Всі забули тебе, ні, потрібно випустити якусь тупу пісню".
- "Слава вирішила підмазатися до цієї історії з Алхім і дружиною, щоб аудиторію і підписників залучити".
Які стосунки в Алхім та Камінської
Блогерка та співачка колись були подругами, проте згодом почали критикувати одна одну. Зокрема Слава звинувачувала Анну в спробах закрутити роман з її колишнім чоловіком Едгаром, з яким розлучилася у 2019-му. Щоправда, Алхім спростувала будь-який зв'язок з чоловіком. Тепер в мережі припускають, що причиною розбрату міг стати саме Валеулін. Проте, побачивши відео Камінської, скандальна блогерка записала ролик, у якому танцює під пісню про Костю.
@h_alenchik Пісня про Костю #бабаславка #славакамінська #славакаминская #аняалхим #алхим #алхимкостя оригинальный звук - h_alenchik
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