Заслуженный врач Украины рассказала, как проявляется коронавирус

Ольга Голубовская рассказала украинцам, как проявляется коронавирус
Коронавирусом в Украине заразились уже 73 человека. Трое из них скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в столице - 20 человек. Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская сообщила, что COVID-19 распространяется очень быстро и на самом деле, когда будет больше тестов - будет и больше зараженных. Также медик сообщила, какие самые основные симптомы коронавируса. Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Кстати, врач отметила, что в Украине пока что тяжелобольные пациенты не доминируют.
Как проявляется коронавирус:
- Повышение температуры до 39 градусов.
- Интоксикация организма.
- Пневмония может развиватся без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;
- Может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более) - таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных.
- Сухость в ротоглотке, которая вызывает сильную жажду.
- Скудный кашель.
- У 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит.
- У 10-15% возникает аносмия (потеря обоняния);
- Развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными.
- На пятый или восьмой день состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей.
- У 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз.
Как мы ранее писали, число заболевших коронавирусом в Украине за сутки стремительно возросло. Пока количество смертей остается на прежнем уровне, тесты 73 пациентов дали положительный результат.