"Засинай потворою - прокидайся красунею". Новий тренд Morning Shed: у чому суть і небезпека

Що таке Morning Shed

Жінки показують, як наносять маски, що не змиваються, клеять на обличчя спеціальні пластирі й тейпи, завивають волосся, використовують різноманітні маски для підборіддя та інших зон, а також одягають кумедні чепчики. У результаті після такого догляду вони мають максимально дивний вигляд, але на ранок отримують бажаний результат.

Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine) Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine)

Що говорять у мережі

Як це часто буває, користувачі реагують на цей тренд по-різному. Одні захоплюються, тоді як інші - критикують.

Наприклад, головна редакторка видання Glamour Даніель Сінай у своїй статті попросила залишити цей тренд у спокої. Вона пояснила, що є люди, яким така beauty-рутина не потрібна й не цікава, тоді як інші отримують з цього важливу користь. Водночас авторка підкреслила, що не слід демонстративно висміювати жінок, які хочуть приділяти своєму догляду достатньо часу.

"Це риторика "не таких дівчат" зміцнює уявлення, ніби інтереси жінок є поверховими та тривіальними. Мовляв, багато часу приділяти собі для жінки - це погано. Круті дівчата не одразу вискакують із ліжка і мають приголомшливий вигляд", - пояснює Даніель.

Водночас інша користувачка, мама двох дітей із Далласа зазначає, що для неї Morning Shed - це приємний ритуал і спосіб підняти настрій.

Це пів години, які вона може присвятити собі, а не побуту. І плюс на ранок у неї більше вільного часу завдяки тому, що з вечора жінка підготувалася до "своєї краси".

Проте знайшлося чимало й тих, хто засуджує цей тренд. Ось деякі такі коментарі:

"Я старію так, як маю старіти. Я хочу спати нормально, і щоб мені було зручно"

"Ми як суспільство просто з'їхали з глузду"

Люди так бояться старості, що впадають у нездорову одержимість"

"Цей тренд - божевілля. Сон, який я втрачу, поки все це зроблю, зістарить мене швидше. Я обираю природну старість"

Тренд Morning Shed (скриншот: tiktok.com/@southernwestsunshine)

Журналістка Марія Санта Поджі у своїй статті для видання Allure звернула увагу на те, що цей тренд має довгострокові наслідки.

"Люди прагнуть досконалості навіть у своєму безтурботному та несвідомому стані. Цілком природно прагнути виглядати красиво, але макіяж сам по собі став культурою, яка може призвести до зацикленості на красі, надмірного споживання процедур, які не завжди безпечні та ефективні", - пояснює Марія.

Що таке тренд Morning Shed (фото: freepik)

У чому може бути небезпека даного beauty-тренду

Деякі фахівці говорять про те, що Morning Shed має свої негативні наслідки, і з деякими його елементами варто бути обережними.

Так, тейпи для рота, які нібито позбавляють хропіння та роблять щелепу красивою, можуть призвести до задихання, особливо якщо людина має апное (зупинка дихання уві сні більше ніж на 10 секунд).

Дерматологи попереджають, що деяка косметика не призначена для використання на всю ніч. Якщо залишати її надовго, це створює "парник" для бактерій.

А чепчики на ніч підходять не всім. Наприклад, сухе і кучеряве волосся це ще може "прийняти", тоді як жирне волосся може постраждати, і з'явиться лупа.

Американська дерматологиня Андреа Суарес підкреслює, що найкращий догляд за собою - це якісний сон.