Зашла в школу и сорвала с первоклассницы цепочку: детали ЧП в Киеве (фото)

В школе Киева произошел вопиющий инцидент. Женщина зашла на территорию учебного заведения и сорвала золотую цепочку с шеи первоклассницы, после чего сбежала. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Гната Юры (Святошинский район). Правоохранители после просмотра камер видеонаблюдения опознали воровку и задержали ее.

На записи с камер видно, что воровка зашла в помещение школы, подошла сзади к 6-летнему ребенку, сорвала с ее шеи золотое украшение и убежала.

35-летняя женщина уже была ранее судима за кражи и мошенничества.

В Киеве в школе обокрали ребенка (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж). За содеянное, учитывая, что женщина была ранее судима за аналогичные преступления, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Суд в скором времени должен избрать подозреваемой меру пресечения.

Ранее мы писали, что в Николаеве школьник принес в учебное заведение пистолет и выстрелил в одноклассника.