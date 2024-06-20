Не зашкодять фігурі: 5 найкращих нежирних сирів для схуднення

Що таке знежирений сир і які переваги

Знежирений сир - це вид сиру, з якого під час обробки видалили жир. Як наслідок, він має нижчий вміст жиру, ніж звичайний сир.

Дієтолог Ізабель Мейплз розповіла, що сир із низьким вмістом жиру дозволяє людям змінювати свій раціон для покращення здоров’я, але при цьому насолоджуватися смачним смаком і улюбленою їжею.

Знежирені сири видаляють багато насичених жирів, які підвищують рівень холестерину.

Знежирений сир все ще забезпечує вас більшістю корисних поживних речовин, які містяться в сирі, таких як білок і кальцій.

Зменшення жиру в сирах часто призводить до менш приємної текстури. Вони можуть бути занадто твердими.

Вживання лише нежирного сиру не призведе до втрати ваги, але включення його в збалансовану дієту може сприяти зниженню загального споживання калорій і більшому споживанню білка, що є корисним для контролю ваги.

Види нежирних сирів

Всі наведені нижче знежирені сири містять 10 г або менше загального жиру на порцію.

Пармезан

Незалежно від того, чи натираєте ви пармезан на пасту, салат чи піцу, ви можете насолоджуватися версією зі зниженим вмістом жиру та підтримувати загальне споживання жиру лише на рівні 6 г.

Пармезан (фото: wikipedia)

Монтерей

Це м’який білий сир, виготовлений з коров’ячого молока. В сирі лише 6 г жиру на порцію. Ви можете їсти шматочки цього напівтвердого сиру на крекерах.

Монтерей (фото: wikipedia)

Моцарела

Споживання частково знежиреної моцарели допоможе зберегти споживання жиру на нижньому рівні.

В 100 г моцарели - третина добової норми цинку. При достатньому надходженні в організм цього елемента шкіра стає гладкою, пружною, очищається від висипань, волосся зміцнюються і набуває здорового блиску. Крім того, в 100 г моцарели - 15% добової норми кальцію і 13% - фосфору.

Моцарела (фото: wikipedia)

Мюнстер

Мюнстер - це м’який вершковий сир, який чудово підходить для щоденного споживання.

Це французький м'який сир із коров'ячого молока з вимитою скоринкою.

Мюнстер (фото: wikipedia)

Чеддер

Знежирений сир чеддер є одним із найнежирніших сирів на ринку. Більшість порцій чеддера з низьким вмістом жиру містять лише 2 г загального жиру.

Чеддер - це популярний англійський натуральний сир, який виробляється із незбираного коров'ячого молока.

Для виготовлення цього твердого сиру використовують незбиране пастеризоване або сире коров'яче молоко. Чеддер загортають в тканину і кладуть на дозрівання (чеддеризація) від 60 днів до пів року, а інколи і до п'яти років.

Зазвичай чеддер випускають у формі циліндра вагою 27-35 кілограмів.

Чеддер (фото: wikipedia)